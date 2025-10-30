BURZA RADA
Među najtraženijim zanimanjima jedno je nedavno "iskočilo". Oglasa je puno, a iskustvo nije potrebno
Na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) trenutno je 8.628 aktivnih oglasa za 17.485 radnih mjesta, a među deset najtraženijih zanimanja nema niti jednog za koje je potrebna visoka stručna sprema.
Nakon završetka turističke sezone na listi najtraženijih zanimanja nema značajnijih promjena jer je većina 'sezonskih' poslova, odnosno zanimanja podjednako tražena i tijekom cijele godine. To pokazuje koliko domaćom ekonomijom dominira tercijarni ili uslužni sektor.
Uobičajeno, na vrhu su prodavači. To je bilo najtraženije zanimanje i prošle, a i pretprošle godine.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku objavljenima u rujnu, ove godine je broj zaposlenih u trgovini po prvi puta premašio broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji. U sektoru trgovine radi oko 230.000 ljudi, a potrebe su očito i veće.
Novo zanimanje među najtraženijima
Iza prodavača, na listi deset trenutno najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj slijede čistači, medicinske sestre, konobari, kuhari, skladištari, vozači, čuvari, njegovatelji i radnici.
Devet od ovih deset zanimanja redovito stoje u rubrici najtraženijih HZZ-ove Burze rada. Odnedavno su među njima i čuvari.
Razlog tomu krije se u tome je ove školske godine u svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, kojih je više od 1200, uvedeno novo radno mjesto – operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu.
Operativni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu
Odluku o tome donijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) nakon tragedije u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu gdje je potkraj prošle godine 19-godišnjak nožem usmrtio jednog učenika te ranio troje djece i jednu nastavicu. Potom su škole u Zagrebu i drugdje u Hrvatskoj u prvi mah angažirale zaštitare, a u međuvremenu je propisano zapošljavanje posebnih djelatnika za taj posao. To je rezultiralo 'skokom' čuvara, koji obuhvaćaju i ovo specifično radno mjesto, među deset najtraženijih zanimanja.
Na HZZ-ovoj Burzi rada aktivno je pedesetak oglasa u kojima se nudi zapošljavanje osamdesetak operativnih djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Skoro polovinu tih oglasa objavile su osnovne i srednje škole iz Zagreba koje trenutno traže 32 osobe za to radno mjesto.
Posao na neodređeno, radno iskustvo nije nužno
U svim tim oglasima navode se isti uvjeti. Posao je na neodređeno uz puno radno vrijeme, u jednoj ili dvije smjene ovisno o tome je li nastava u školama dvosmjenska ili nije. Radno iskustvo nije važno, a tražena razina obrazovanja je završena srednja škola.
Iznos plaće nije naveden no ranije je objavljeno da bi bruto plaća tih zaposlenika bila oko 1.400 eura.
Oglase su objavile osnovne i srednje škole iz svih dijelova Hrvatske, koje očito nisu prije početka školske godine uspjele zaposliti operativne djelatnike za sigurnost. Primjerice, u četiri škole u Vukovaru traže čak sedmoro takvih djelatnika, u Belom Manastiru i Daruvaru po troje, u Našicama i Dubrovniku po dvoje... i tako redom.
Prema dopunjenom Pravilniku koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, ti se djelatnici zapošljavaju zbog osiguravanja veće sigurnosti u školskim ustanovama, zaštite tamošnjih učenika i radnika te prevencije mogućih situacija povećanog rizika.
