Među najtraženijim zanimanjima jedno je nedavno "iskočilo". Oglasa je puno, a iskustvo nije potrebno

Odluku o tome donijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) nakon tragedije u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu gdje je potkraj prošle godine 19-godišnjak nožem usmrtio jednog učenika te ranio troje djece i jednu nastavicu. Potom su škole u Zagrebu i drugdje u Hrvatskoj u prvi mah angažirale zaštitare, a u međuvremenu je propisano zapošljavanje posebnih djelatnika za taj posao. To je rezultiralo 'skokom' čuvara, koji obuhvaćaju i ovo specifično radno mjesto, među deset najtraženijih zanimanja.