Ovo je vic o Titu zbog kojeg je novinarka završila na Golom otoku

"Samo žedni znaju cijeniti vodu. Bile smo okružene morem, a bile smo žedne do ludila. Naučile smo koliko je teško iščupati stijenu iz njezina prirodnog okruženja. Tada saznate da kamen ima žile koje kucaju i točno ondje gdje ga treba razlomiti. Mi smo izvlačile temelje stijena koje su ondje bile stoljećima, mijenjale smo prirodu. Djevojčice su se pretvarale u starice, ispadali su im zubi, razboljele su se kad bi im stigla vijest da su ih djeca, majke i muževi napustili jer su proglašene neprijateljima naroda", svjedočila je Lebl.