Prodavači na Dolcu bijesni: Prevareni smo. Holding: Zadnji korak nije na nama

Na Zagrebačkoj tržnici Dolac jutros se okupila skupina nezadovoljnih zakupaca koji tvrde da su prevareni te da gradske službe i uprava tržnice ignoriraju njihove probleme.
Nema obavijesti o otvaranju prostora
Ističu kako im je situacija postala neizdrživa.
Iako su se organizatori nadali većem odazivu, dio prisutnih je komentirao da se pojavilo manje ljudi nego što su očekivali te da vjeruju kako će veće okupljanje krenuti oko 10 ili 11 sati.
Jedan od prisutnih istupio je pred okupljene tvrdeći da će, ako žele pokrenuti promjene, očito svi morati ući unutra na silu, svatko na svoj štand, te da bi tek tada, nakon dolaska interventne policije, mogli dobiti neku informaciju ili reakciju nadležnih.
Više sudionika izrazilo je nezadovoljstvo radom gradonačelnika Tomislava Tomaševića, poručujući da nikad nije ni bio na Dolcu i da nema pojma u kakvim uvjetima rade.
Zašto su se pobunili
Prema izjavama okupljenih, glavni razlog nezadovoljstva je to što nitko od nadležnih nije na normalan i služben način obavijestio zakupce o otvaranju prostora. Kako tvrde, informacije su saznali tek iz medija, poput svih ostalih, gdje je objavljeno da se otvaranje zakazuje za 8. prosinca.
Mnogi su jutros, prema vlastitim riječima, došli na posao u rano jutro, no tamo ih je dočekao zaštitar koji im je naredio da moraju otići i da ne mogu ući na svoje štandove. To je izazvalo dodatni val frustracije među zakupcima, koji ističu da su ovakvim pristupom poniženi i izbačeni bez ikakvog objašnjenja.
"Čekamo Državni inspektorat"
O svemu su se oglasili iz Zagrebačkog holdinga.
“Radovi hitne sanacije hale bili su završeni još u ponedjeljak prošli tjedan. Od tada do danas smo u uskoj komunikaciji s Državnim inspektoratom, da izađu na teren kako bi se utvrdilo da je hala sigurna. Očekujemo da ćemo, nakon njegovog dolaska koji je najavljen za danas, dobiti zeleno svjetlo da pustimo zakupce unutra. Sve to s njima intenzivno komuniciramo.
Razumijemo potrebu zakupaca za vršenjem pritiska, treba naglasiti da smo mi radove završili u roku, da sada čekamo taj zadnji korak. Žao nam je što nema dovoljno razumijevanja, ali ovo je sve zbog njihove sigurnosti.
Dakle, treba pričekati Državni inspektorat kojemu smo poziv uputili još u srijedu da izađu na teren.
Onda još valja pričekati rješenje inspektora, za koje se nadamo se da će stići danas jer imamo i potvrde statičara da je hala sigurna. Kada kažu da je sve u redu, spremni smo zakupce odmah pustiti unutra da pripreme svoje štandove i počnu raditi. No, taj zadnji korak nije na nama, mi smo napravili sve što je bilo u našoj moći da se Dolac otvori onda kada je bilo i najavljeno”, rekla je Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga za Index.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
