Prodavači na Dolcu bijesni: Prevareni smo. Holding: Zadnji korak nije na nama

Dakle, treba pričekati Državni inspektorat kojemu smo poziv uputili još u srijedu da izađu na teren.

Onda još valja pričekati rješenje inspektora, za koje se nadamo se da će stići danas jer imamo i potvrde statičara da je hala sigurna. Kada kažu da je sve u redu, spremni smo zakupce odmah pustiti unutra da pripreme svoje štandove i počnu raditi. No, taj zadnji korak nije na nama, mi smo napravili sve što je bilo u našoj moći da se Dolac otvori onda kada je bilo i najavljeno”, rekla je Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga za Index.