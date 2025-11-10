Promjene u graditeljstvu: Brže do dozvole, ali kontrole na terenu strože

Kroz sustav e-Dozvola projektanti će moći samostalno, elektroničkim putem, ishoditi sve potrebne uvjete priključenja, i temeljem toga ishoditi građevinsku dozvolu. Građevinske dozvole bit će digitalizirane pa će to ubrzati postupke. Olakšavaju se procedure i propisuju posebne odredbe za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola za višestambene zgrade, kao i za manje složene zgrade bruto površine do 400, odnosno 600 četvornih metara – obiteljske kuće i poljoprivredne zgrade. Za manje složene zgrade investitor više neće trebati uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložiti glavni projekt, već samo idejni, a glavni će biti dužan priložiti prije početka gradnje. Predlaže se i izrada izvedbenog projekta za sve građevine, osim za manje složene zgrade.