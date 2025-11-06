Bačić: Do građevinske dozvole za mjesec dana

Riječ je o dva potpuno nova programa koja donosimo temeljem novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. Kroz Program uređenja pročelja nastojimo potaknuti vlasnike zgrada na obnovu fasada i pročelja, čime se unapređuje vizualni izgled gradova te istovremeno čuva kulturna i arhitektonska baština. Ovdje morate znati da je riječ o zaštićenim povijesnim jezgrama koje su često neodržavane, neprimjerene, a često puta i opasne za vlasnike i prolaznike. Njih u prvom dijelu obnavljamo. Ministarstvo će objaviti javni poziv početkom iduće godine u kojemu će nam se javiti jedinice lokalne samouprave koje su spremne ući zajedno s državom i participirati s 33 posto u ovom programu. Dakle, obnova pročelja sufinancirala bi se u omjeru 33 posto država, 33 posto JLS a preostali iznos od 33 posto podmiriti će suvlasnici. Što se pak tiče programa za ugradnju dizala njemu smo pristupili iz razloga što mnoge višekatne zgrade u Hrvatskoj nemaju dizala, što pak posljedično otežava život osobama s invaliditetom, starijima, roditeljima s malom djecom i drugim osobama smanjene pokretljivosti. Cilj programa je povećati dostupnost zgrada i unaprijediti kvalitetu stanovanja, uz potporu države i lokalne zajednice. Republika Hrvatska sufinancira trećinu ukupne vrijednosti projekta, a jedinice lokalne samouprave pozvane su da se uključe i dodatno financijski sudjeluju. Preostali dio troškova snose suvlasnici. Mi smo osigurali sredstva u proračunu i planirat ćemo sredstva i za dizala i za pročelja za iduću godinu.