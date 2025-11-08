Pet popularnih namirnica koje bi trebali izbjegavati tijekom hladnih mjeseci

Iako su trgovine dobro opskrbljene raznom hranom i izvan sezone, neke namirnice ipak nisu najbolji izbor. Jedan od razloga za to je smanjena hranjiva vrijednost.
Autorica knjige Eat Your Way to Happiness, Elizabeth Sommer, kaže:
"Što je razdoblje između branja i konzumacije voća dulje, to ono sadrži manje hranjivih tvari."
Zato je korisno prehranu temeljiti na sezonskim i svježim namirnicama iz lokalnog okruženja.
U nastavku saznajte koje bi namirnice, prema savjetima stručnjaka, zimi trebalo izbaciti s jelovnika, piše Metropolitan.si.
Šparoge
Iako se šparoge u mnogim trgovinama mogu pronaći tijekom cijele godine, za konzumaciju su najprikladnije u proljeće, kada su im vrhovi čvrsti i puni okusa.
Tijekom zime se najčešće uvoze iz zemalja Latinske Amerike, ali tada su slabijeg okusa i manje hranjive.
Umjesto njih, birajte brokulu, koja je bogata vitaminom C (za jačanje imuniteta) i vitaminom K (važnim za zdravlje kostiju).
Breskve
Ako zimi na policama vidite breskve, najvjerojatnije dolaze iz Južne Amerike. Kod nas su breskve najbolje i najslađe ljeti.
Zimi ih zamijenite citrusima, poput naranči, koje su bogate vitaminima i mineralima te pomažu u zaštiti od virusnih infekcija.
Svježi grašak
Svježi grašak tipično je proljetno povrće. Ako ga pronađete zimi, okus će mu često biti brašnast i slab.
Zato se radije odlučite za zamrznuti grašak, koji je po okusu i kvaliteti najbliži svježem.
Borovnice
Borovnice su ljetna voćka prepuna antioksidansa, vitamina i minerala. Zimi, međutim, gube hranjive tvari, osobito vitamin C, i brže se kvare. Osim toga, tada su i znatno skuplje.
Savjet: ljeti ih zamrznite i čuvajte u zamrzivaču – u prvih šest mjeseci zadržavaju istu količinu antioksidansa kao i svježe. Također ih možete kupiti i kao zamrznute u trgovinama.
Jagode
Zimi jagode obično nemaju ni pravi okus ni miris, a dugotrajno skladištenje uništava im hranjive tvari.
Ako vam se jede nešto slično, posegnite za zamrznutim šumskim voćem – odlično pristaje uz tučeno vrhnje ili kao dodatak kolačima i pitama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
