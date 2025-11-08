Oglas

smanjena hranjiva vrijednost

Pet popularnih namirnica koje bi trebali izbjegavati tijekom hladnih mjeseci

N1 Info
08. stu. 2025. 18:33
Pixabay_Voće i povrće
Pixabay/ilustracija

Iako su trgovine dobro opskrbljene raznom hranom i izvan sezone, neke namirnice ipak nisu najbolji izbor. Jedan od razloga za to je smanjena hranjiva vrijednost.

Autorica knjige Eat Your Way to Happiness, Elizabeth Sommer, kaže:

"Što je razdoblje između branja i konzumacije voća dulje, to ono sadrži manje hranjivih tvari."

Zato je korisno prehranu temeljiti na sezonskim i svježim namirnicama iz lokalnog okruženja.

U nastavku saznajte koje bi namirnice, prema savjetima stručnjaka, zimi trebalo izbaciti s jelovnika, piše Metropolitan.si.

šparoge
Pixabay/Ilustracija

Šparoge

Iako se šparoge u mnogim trgovinama mogu pronaći tijekom cijele godine, za konzumaciju su najprikladnije u proljeće, kada su im vrhovi čvrsti i puni okusa.

Tijekom zime se najčešće uvoze iz zemalja Latinske Amerike, ali tada su slabijeg okusa i manje hranjive.

Umjesto njih, birajte brokulu, koja je bogata vitaminom C (za jačanje imuniteta) i vitaminom K (važnim za zdravlje kostiju).

Pixabay_breskve
Pixabay

Breskve

Ako zimi na policama vidite breskve, najvjerojatnije dolaze iz Južne Amerike. Kod nas su breskve najbolje i najslađe ljeti.

Zimi ih zamijenite citrusima, poput naranči, koje su bogate vitaminima i mineralima te pomažu u zaštiti od virusnih infekcija.

Svježi grašak

Pixabay_grašak
Pixabay

Svježi grašak tipično je proljetno povrće. Ako ga pronađete zimi, okus će mu često biti brašnast i slab.

Zato se radije odlučite za zamrznuti grašak, koji je po okusu i kvaliteti najbliži svježem.

borovnice
Pexels

Borovnice

Borovnice su ljetna voćka prepuna antioksidansa, vitamina i minerala. Zimi, međutim, gube hranjive tvari, osobito vitamin C, i brže se kvare. Osim toga, tada su i znatno skuplje.

Savjet: ljeti ih zamrznite i čuvajte u zamrzivaču – u prvih šest mjeseci zadržavaju istu količinu antioksidansa kao i svježe. Također ih možete kupiti i kao zamrznute u trgovinama.

jagode
Pixabay / Ilustracija

Jagode

Zimi jagode obično nemaju ni pravi okus ni miris, a dugotrajno skladištenje uništava im hranjive tvari.

Ako vam se jede nešto slično, posegnite za zamrznutim šumskim voćem – odlično pristaje uz tučeno vrhnje ili kao dodatak kolačima i pitama.

