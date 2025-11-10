"Dobili smo požar"
Puljiz: Balavurdija ustane i kaže da će generaciji koja je preživjela rat objasniti što je bilo. Svi mi znamo što je bilo
Novinarka Helena Puljiz bila je gošća Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o političkim aktualnostima.
Podsjetimo, Torcida je u subotu organizirala prosvjed u Splitu zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Pritom su dobili podršku nekih braniteljskih udruga.
"Ovo nije slučajno"
Splitska policija je izvijestila je kako je prosvjed navijačke skupine Torcide na Rivi protekao mirno, nije bilo incidenata, niti potrebe za intervencijom.
"Događaji proteklih mjeseci, pogotovo od koncerta na Hipodromu u kojem smo svjedočili slavljenju ustaštva i pjevanju ustaških budnica u centu Zagreba, koje su de facto prošli nekažnjeno, sada smo dobili požar, pokušava se stvoriti dojam da je u pitanju požar.
Ti događaji uznemiruju i stvaraju nelagodu u svakom tko želi dobro ovoj zemlji i ovom društvu. Imamo na sceni proustašku desnicu koja pokušava doći u centar pažnje i ovo nije slučajno, nekoliko je razina problema. Ne mogu zamisliti Bad Blue Boyse, pripadnike Torcide da svakodnevno pregledavaju raspored kulturnih i sportskih događaja i traže gdje srpska manjina ima neki događaj. Nije slučajno ako se svi oni u jednom tjednu dignu i šire tezu kako oni ne mogu biti Hrvati u Hrvatskoj, kako ih Srbi ugrožavaju... Kao i svaka manjina Srbi imaju pravo na svoju kulturnu autonomiju i izražavanje", govori nam Helena Puljiz.
"Proustaška desnica radi na pokušaju otimanja Domovinskog rata"
"Mislim da nisu problem Srbi nego proustaška desnica koja radi na pokušaju otimanja čak i Domovinskog rata, o tome se radi, žele ga privatizirati i sebi ga pripisati. Ne stoje navijačke skupine iza toga, nego netko tko ima dobru organizaciju, tko ima kapital i politički kapital, lijepo ih instruira. Očekujemo od institucija države da reagiraju i da saznamo tko stoji iza ovih posljednjih događaja, ne bi mi čudilo da je unutra i jedan dio HDZ-ovaca.
Trenutačno smo taoci situacije u kojoj Andreja Plenkovića na vlasti drži Ivan Penava, čovjek koji ne priznaje da smo mi pobijedili 1945. Plenkovića treba pitati ostajemo li pri preambuli Ustava i jesmo li mi i dalje sljedbenica antifašizma.", dodaje.
Puljiz ističe da ispada kao da je pozdrav Za dom spremni glavni poklič Hrvatske vojske te dodaje da to nije istina: "Ta pjesma Čavoglave ne izgubi ništa ako se ne viče Za dom spremni što je ustaški pozdrav. Ako je HDZ proglasio da je Domovinski rat temelj ove države, a radikalna desnica sad pokušava preuzeti sve zasluge za tu ratnu pobjedu, imamo veliki problem. Nisam sigurna da to ne čine i neki ljudi iz HDZ-a, ne samo DP."
"Taoci smo frankenštajnske koalicije"
"Ima priprema za postplenkovićevsko razdoblje, ali on je i dalje jak. On bi u ovom trenutku trebao raspisati izbore, vjerojatno bi i pobijedio, ali bi osigurao bolje koalicijske partnere. Mi smo taoci frankenštajnske koalicije", navodi.
"Da Plenković zabrani Za dom spremni, da slijedi odluka Ustavnog suda da je to fašistički nedopustivi pozdrav, sumnjam da bi netko izašao iz HDZ-a. Jedini problem koji ima je splitski HDZ koji pruža otpor. Upravo je splitski HDZ pružio najveći otpor kada je Plenković odlučio instalirati za predsjedničkog kandidata Dragana Primorca. To je jedna razina problema kod Plenkovića, a druga razina je imamo li mi uopće pravo raspravljati o tome što radi srpska manjina u Hrvatskoj. Od ovoga svega koristi imaju svi koji su na vlasti, a i oni koji su bili i koji potiho podržavaju vlast kao što je SDSS. Ništa nije učinjeno da se zabrani Za dom spremni, a do jučer su bili na vlasti", govori Puljiz.
Navodi da Marko Perković Thompson trguje domoljubljem i pozdravom Za dom spremni: "To je čovjek koji je pristao biti plaćen da ne pjeva, koji nije zaurlao Za dom spremni na dočeku rukometaša samo da bi dobio koncert na Hipodromu. Da bismo nakon toga dobili nemir u društvu."
"Pokušava se falsificirati naša povijest"
Puljiz je komentirala koaliciju DP-a i HDZ-a:
"Ne vjerujem u priču da nisu povezani s ovim što se sada događa jer ovo iz fokusa miče sve životno važne teme. Da neka balavurdija ustane jedan dan i kaže da će generaciji koja je preživjela rat objasniti što je bilo. Svi mi znamo što je bilo. Pokušava se falsificirati naša povijest."
"Najlakše je urlati da su ti za to što nemaš 10 eura za odvest curu na pizzu problem Srbi. Nisu Srbi nego Hrvati", ističe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare