"Da Plenković zabrani Za dom spremni, da slijedi odluka Ustavnog suda da je to fašistički nedopustivi pozdrav, sumnjam da bi netko izašao iz HDZ-a. Jedini problem koji ima je splitski HDZ koji pruža otpor. Upravo je splitski HDZ pružio najveći otpor kada je Plenković odlučio instalirati za predsjedničkog kandidata Dragana Primorca. To je jedna razina problema kod Plenkovića, a druga razina je imamo li mi uopće pravo raspravljati o tome što radi srpska manjina u Hrvatskoj. Od ovoga svega koristi imaju svi koji su na vlasti, a i oni koji su bili i koji potiho podržavaju vlast kao što je SDSS. Ništa nije učinjeno da se zabrani Za dom spremni, a do jučer su bili na vlasti", govori Puljiz.