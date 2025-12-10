ŽRTVA POSKUPLJENJA
Provjerili smo cijene na tržnicama uoči blagdana: Popularna namirnica se zbog previsoke cijene neće prodavati, trgovcima nije isplativa
Gužve na riječkim i splitskim ribarnicama najavljuju još jednu blagdansku sezonu, ali i još veće cijene. Dok kupci negoduju, prodavači poručuju da su poskupljenja neizbježna, a statistika potvrđuje: blagdanske su košarice u samo dvije godine skočile i više od 50 posto.
Od bakalara do purice, od povrća do mesa – mnogima će ovogodišnji blagdanski stol biti skromniji, no potrošnja bi, paradoksalno, mogla biti rekordna. Što se najviše traži, koliko se cijene razlikuju i kako se snalaze građani doznao je naš Borna Šmer.
Gužva je na riječkoj ribarnici, a oko blagdana bit će još i veća... Kao i nezadovoljstvo.
"Cijene nisu OK, ma kakvi", kaže nezadovoljna Riječanka tijekom kupovine.
Svjesni su toga i prodavači, iako kažu, ima i skupljih proizvoda od ribe koja je, ako ništa drugo, domaća.
"Cijene su nam hrvatske, simbolične. Kakve su nam plaće, takve su nam i cijene. Sjajne, živimo fantastično u ovoj Lijepoj Našoj", govori prodavačica Irena.
A potvrđuje to i statistika.
Pogledamo li ovu grafiku, vidjet ćemo da je od 2022. do 2024. tradicionalna košarica poskupjela je 56,5, srednja 42,5, a skromna košarica za nešto više od 31 posto. Ovogodišnja bi mogla biti još skuplja.
"To je previše skupo za nas penzionere. Otkad je taj euro došao, brojke su samo "prehitili" iz kuna", žali se jedan kupac.
Trgovci se nadaju najboljem
Kilogram sušenog bakalara je prije tri godine koštao između 250 do 280 kuna, a cijena mu danas prelazi i sedamdeset eura ili oko 530 nekadašnjih kuna.
"Ove se godine bakalar neće prodavati jer je jednostavno preskup, a marža je premala", istaknula je prodavačica Jadranka.
Srećom, dostupan je onaj nešto povoljniji...
"Sad imamo u zamjeni taj smrznuti bakalar koji se pokazao kao izvrsna zamjena za onaj sušeni. Cijena mu je devet eura, u centrima 24, a na akciji 19,80 eura", objasnila je prodavačica Jadranka.
Na splitskoj peškariji, također, užurbano. Za ove blagdane trgovci se nadaju najboljem.
"Ima dosta ribe, potražnja je, ajmo reći, prilično dobra, a što se tiče hoće li podbaciti, ja mislim da neće. Svatko nešto sebi nađe, netko će bakalar, netko će nešto drugo, tako da ja mislim da će biti ok", optimistična je prodavačica Silvana.
A i u Splitu je bakalar, pogotovo za Badnjak, tražena roba.
"Ako kilogram košta 60 eura, mi kažemo da nećemo kupiti kilogram, kupit ćemo malo manje", smatra prodavačica Željka.
Uzmemo li u obzir podatak da su cijene u studenom, ako govorimo o namirnicama i osnovnim higijenskim potrepština, u odnosu na listopad rasle, sličan nas scenarij očekuje i u prosincu.
Za najskromniju košaricu četveročlana je obitelj morala izdvojiti dva i pol eura više, a tročlana oko dva eura. Poskupljenja najviše pogađaju samce, kakvih je u Hrvatskoj oko 400.000 Od toga je 60 posto umirovljenika.
Također, blagdanska je trpeza, za mnoge, nezamisliva bez purice ili, makar, piletine.
"Okvirno onak košta oko 11 eura. Ali to su domaće purice. Evo, pilići su 3,32 eura. To je jeftino", prepričava prodavačica Živana pa dodaje nešto i za gurmane:
"Patka je super. Nema masnoće i košta oko 12 eura."
Cijena teletine?
Za pečenje od 13 do 18 eura, što znači da su rebra 13, plećka 18. Odojak je oko 12, a janjetina 20 eura. To je na razini prošle godine.
Kome ostane u novčaniku, razmišljat će i o kakvom prilogu...
"Špinat je između tri i pet eura, blitva isto tako. Prilagođavamo se ljudima. Znači, inače su cijene četiri do pet eura, ali uvijek se dogovorimo s ljudima", rekla je prodavačica Marina.
Na zelenoj tržnici neki razgledavaju, drugi kupuju... Trgovci se žale na slabu prodaju, čak i u situaciji kad, primjerice, ni krumpir nije poskupio, ostao je na oko euro i pol. A radi se o kvalitetnom, ogulinskom.
No, unatoč tradicionalnom hrvatskom kukanju i prigovaranju za ove se blagdane očekuje i rekordna potrošnja, što s obzirom na cijene i infaciju nije ni čudo, a mnogi će se ponovno voditi onom da nije svaki dan ni Božić, a ni svaki dan Nova godina.
