Ekonomist: "Što je glasniji ‘All I Want for Christmas’ to je tanji novčanik"

"Prosinačka matematika je jednostavna — što je glasniji 'All I Want for Christmas' u trgovačkim centrima, to je tanji novčanik. To je taj psihološki moment kojeg trgovci ciljaju. Oni kreiraju atmosferu potrošnje preko lampica i kuglica. Impulzivnost potrošnje postaje znatan faktor, osobito u segmentima poklona, božićnih džempera, zabave. U tom smislu, ovogodišnji rezultat Crnog petka zapravo je signal raspoloženja potrošača, koji će se preliti i na prosinac. Ova godina će biti rekordna po potrošnji. Siječanj će donijeti pad osobne potrošnje, stoga je za očekivati i smanjivanje inflacije", tumači Vušković.