Porezna pojačava nadzore u Adventu. Imaju poruku i za posjetitelje

"Primjenom suvremenih metoda i IT Sustava fiskalizacije obavljat će se provjera izdavanja i evidentiranja računa u realnom vremenu. Cilj je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, te osigurati pravednije i konkurentnije okruženje za sve koji posluju u skladu sa zakonom", istaknuli su iz Porezna uprave. Podsjećaju kako "nema tolerancije prema poreznim obveznicima koji ne izdaju račune i time narušavaju financijsku disciplinu".