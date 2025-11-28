Oglas

do 7. siječnja

Porezna pojačava nadzore u Adventu. Imaju poruku i za posjetitelje

author
Hina
|
28. stu. 2025. 14:34
Advent-u-Osijeku
Promo

Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave će tijekom Adventa i predstojećih blagdana, u razdoblju od 29. studenoga ove godine do 7. siječnja 2026. provoditi pojačane nadzorne aktivnosti na području cijele Republike Hrvatske kod poreznih obveznika koji isporuke dobara i/ili obavljene usluge naplaćuju u gotovini, objavila je u petak Porezna uprava na svojim internetskim stranicama.

Oglas

Obzirom da se u sustavu fiskalizacije svakodnevno prate podaci o fiskaliziranim računima, nadzorne aktivnosti, kako su naveli, bit će ciljane i temeljene na prethodno provedenoj analizi.

"Primjenom suvremenih metoda i IT Sustava fiskalizacije obavljat će se provjera izdavanja i evidentiranja računa u realnom vremenu. Cilj je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, te osigurati pravednije i konkurentnije okruženje za sve koji posluju u skladu sa zakonom", istaknuli su iz Porezna uprave.  Podsjećaju kako "nema tolerancije prema poreznim obveznicima koji ne izdaju račune i time narušavaju financijsku disciplinu".

Iz Porezne uprave su pozvali građane te pravne i fizičke osobe da sve uočene nepravilnosti s kojima se susreću prijave putem besplatnog telefona 0800-10-01, web servisa "Pišite nam“ https://pisitenam.porezna-uprava.hr, mobilne aplikacije mPorezna ili dolaskom u najbližu ispostavu Porezne uprave.

Također podsjećaju građane da ne zaborave tražiti račun pri svakom plaćanju gotovinom "jer bez računa se ne računa".

Teme
Advent Fiskalizacija Izdavanje računa Nadzorne aktivnosti Porezna uprava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ