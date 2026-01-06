Provjerite police: S tržišta se povlače određene formule za dojenčad

Potrošači koji su kupili navedene serije proizvoda ne smiju ih davati svom djetetu i mogu ih vratiti na prodajno mjesto radi povrata novca, a svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika. Svi ostali Nestlé proizvodi i druge serije istog proizvoda, koje nisu obuhvaćene ovim povlačenjem, sigurni su za konzumaciju, ističu.