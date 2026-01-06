Škare Ožbolt: Počinje ozbiljna utakmica za izvore života na zemlji

"Nekako se čini da europske države imaju jednu viziju NATO-a, a to je da su svi partneri i da su svi ravnopravni dok Trump ima drugu viziju, a to je koliko mu je to trošak, a koliko stvarna potreba. Meni se čini da počinje ozbiljna utakmica za izvore života na zemlji", zaključila je Škare Ožbolt.