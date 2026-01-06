Škare Ožbolt: Počinje ozbiljna utakmica za izvore života na zemlji

Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa, bila je gošća Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala uhićenje Madura. Na početku razgovora je odgovorila na pitanje postoji li u ovom trenutku međunarodno pravo.
"Mislim da je međunarodno pravo na neki način suspendirano na primjeru Venezuele, iako nitko, koliko vidimo, u svijetu ne plače za Madurom. Da je postala odluka Vijeća sigurnosti onda bi se takva akcija mogla tumačiti legitimnom", rekla je Škare Ožbolt.
Otkrila je i može li se na sudu dokazati direktna povezanost Madura s narkokartelima.
"Ovo sve na što ukazuju pravosudna tijela SAD-a pokazuje da imaju čvrste argumente, posebno jer optužnica nije kreirana od jučer", kaže Škare Ožbolt.
Odgovorila je i na pitanje kakav je stav međunarodnog prava prema optužnici i može li ona imati međunarodni legitimitet.
"Mogla bi imati da je Međunarodni kazneni sud reagirao, ali možda će i reagirati. Zanimljivo je i da je prvo ročište bilo odmah nakon uhićenja, a drugo je zakazano za tri mjeseca", rekla je Škare Ožbolt.
Dodala je i da bi ovaj postupak pred sudom mogao trajati godinama.
Međunarodno reakcije na uhićenje Madura
Komentirala je i međunarodne rekacije na Trumpovo uhićenje Madura.
"Zanimljivo je da su one prilično mirne. Nitko se nije previše uznemirio zbog ovakvog načina koji je bez svakog presedana. Međunarodna zajednica reagira iznenađujuće mirno", smatra Škare Ožbolt.
Napad na Grenland
Na kraju je komentirala i izjavu danske premijerke - ako Trump napadne Grenland da to znači kraj NATO saveza.
"Nekako se čini da europske države imaju jednu viziju NATO-a, a to je da su svi partneri i da su svi ravnopravni dok Trump ima drugu viziju, a to je koliko mu je to trošak, a koliko stvarna potreba. Meni se čini da počinje ozbiljna utakmica za izvore života na zemlji", zaključila je Škare Ožbolt.
