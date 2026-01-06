Na sjeverozapadu RH najviši stupanj pripravnosti: "U sat vremena padne tri centimetra snijega"

Na pitanje kako to da su prometnice bijele, odgovorio je da unutar sat vremena padne dva do tri centimetara novog snijega. To ne znači da radnici ne brinu o cestama, nego je promet rijedak pa se sol ne uspijeva miješati sa snijegom da bi ga otopila. S druge strane, treba znati da se ispod tog snijega ne nalazi poledica, upravo zbog pravovremenog tretiranja asfalta solju, naglasio je.