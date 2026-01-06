teški uvjeti na cestama
Na sjeverozapadu RH najviši stupanj pripravnosti: "U sat vremena padne tri centimetra snijega"
Prometnice sjeverozapadne Hrvatske i prije nego što su se zabijelile bile su tretirane solju, no zbog rijetkog prometa sol se ne stigne miješati sa snijegom da bi ga otopila, kazao je za Hinu Mario Vidović, član Uprave PZC-a Varaždin, te dodao da je na snazi najviši stupanj pripravnosti.
PZC Varaždin zadužen je za čišćenje državnih cesta u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, a u Koprivničko križevačkoj, u zimskim uvjetima brinu o prohodnosti, osim državnih, i lokalnih prometnica.
Trenutno je na snazi treći i ujedno najviši stupanj pripravnosti.
Vdović kaže da su sa posipanjem solju počeli nekoliko dana prije snježnih padalina te da soli ima dovoljno za narednih 10 dana. Uskoro bi trebala stići i nova isporuka.
Na pitanje kako to da su prometnice bijele, odgovorio je da unutar sat vremena padne dva do tri centimetara novog snijega. To ne znači da radnici ne brinu o cestama, nego je promet rijedak pa se sol ne uspijeva miješati sa snijegom da bi ga otopila. S druge strane, treba znati da se ispod tog snijega ne nalazi poledica, upravo zbog pravovremenog tretiranja asfalta solju, naglasio je.
Najavljeno i do -10 stupnjeva
Vidović je napomenuo da su u narednim danima u najavi vrlo niske jutarnje temperatura, čak do -10. U takvim uvjetima zimske službe ograničene su svojim djelovanjem, rekao je te pojasnio da sol djeluje do -7 stupnjeva Celzijusa apelirajući na vozače da, kad na tako niskim temperaturama kreću na posao, pripaze na brzinu i drže veći razmak među vozilima.
PZC je na državne ceste Varaždinske županije poslao 15 vozila, a još ih se 12 nalazi u samom Varaždinu.
U Međimurskoj županiji u pogonu je pet vozila, dok ih je u Koprivničko-križevačkoj devet, uz dodatna vozila koja čiste led i snijeg po lokalnim i županijskim cestama.
Stanje u Zagrebu
Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da je od poslijepodne nastao problem u normalnom odvijanju prometa ZET-ovih autobusa, pogotovo u podsljemenskom području, te se odvija otežano.
Istaknuo je da je od 12,40 sati na Sljemenskoj cesti obustavljen promet ZET-ovog autobusa 140, koji nije mogao voziti zbog nepropisno parkiranih osobnih vozila. Promet ZET-ovog autobusa u 15,15 sati pokušao se ponovno uspostaviti, ali zbog snijega to nije bilo moguće.
Osobnim automobilima zabranjen je dolazak na Sljeme Sljemenskom cestom, te im je jedino omogućen povratak, dodao je Korlaet. Istaknuo je da se na Sljeme može doći jedino žičarom koja prometuje normalno.
Sve ralice na terenu, Zagrebačke ceste dosad posipale 970 tona soli i 416 tona kamene sipine
Istaknuo je da je u Zagrebu na terenu ili u izlasku na teren svih 245 ekipa Zimske službe Zagrebačkih cesta. Ekipe Zimske službe su u III. stupnju pripravnosti zbog snijega i niskih temperatura na području Grada Zagreba.
Uz obilazak terena te raljenje prometnica, Zimska služba aktivnosti kontinuirano prilagođava aktualnim meteorološkim uvjetima, dodao je Korlaet.
Zagrebačke ceste su u ponedjeljak, 5. siječnja i u noći 5. na 6. siječanj ukupno potrošile 970 tona soli i 416 tona kamene sipine, a Čistoća još 14 tona na soljenje ulica, trgova u centru grada, prilaza bolnicama i slično, rekao je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika.
Sveukupno u Zimskoj službi Grada Zagreba sudjeluje 245 ekipa što podrazumijeva 135 kamiona i 110 specijalnih vozila raspoređenih u devet mjesta stalne pripravnosti (baze Zimske službe) od čega su dvije u sastavu Zagrebačkih cesta - podružnice Zagrebačkog holdinga (Žitnjak i Zagorska). Preostale baze nalaze se raspoređene na različitim lokacijama na području Zagreba. Svim operativnim procesima upravlja se iz glavne baze Zimske službe na Žitnjaku.
Na skladištu i raspoređeno po bazama Zimske službe trenutno se nalazi oko 11 000 tona soli i oko 1300 tona sipine, a ukoliko bude potrebno iz ugovora sa dobavljačima naručivat će se dodatne količine.
