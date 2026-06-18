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pomorska nesreća

Prvi časnik s katamarana koji se sudario s jedrilicom je kod pritvorskog nadzornika

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Katarina Plantak , HINA
|
18. lip. 2026. 10:15
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Katamaran Krilo Eclipse
N1/Katarina Plantak

Splitska policija privela je pritvorskom nadzorniku 33-godišnjeg prvog časnika putničkog katamarana "Krilo Eclipse" kojeg sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, zbog sudara plovila u nedjelju u Splitskim vratima kada je poginulo četvero Čeha.

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Časnika je policija uhitila u srijedu nakon čega je bio u policiji na ispitivanju, a zatim odveden pritvorskom nadzorniku.

Pomorska nesreća se dogodila u nedjelju dvadesetak minuta prije podneva kada su se u Splitskim vratima sudarili putnički katamaran sa 118 putnika i jedrilica na kojoj je poginula četvero ljudi, dok ih je četvero zadobilo tjelesne ozljede. I katamaran i jedrilica su plovila prema Hvaru.

Jedrilica je nakon sudara potonula na morsko dno na dubinu od 50 metara, a u kabini je pronađen četvrti poginuli putnik. Pomorci i ljudi na barkama koji su se našli u blizini pomorske nesreće pomagali su ozlijeđenim osobama. 

Prema zakonu, za kazneno djelo za koje se sumnjiči prvi časnik može biti izrečena zatvorska kazna u trajanju od tri do 15 godina.

Teme
pomorska nesreća

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