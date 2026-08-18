Omiš zbraja štetu: Pomoć stiže sa svih strana, objavljen račun za donacije

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na omiškom području počela je procjena štete nakon katastrofalnog požara koji je ostavio pustoš od Lokve Rogoznice do Omiša. Izgorjelo je oko 50 kuća, još ih je toliko oštećeno, a pred stanovnicima je dugotrajan oporavak. Uz posljedice požara sad prijete i klizišta te odroni.

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Spaljena zemlja, uništene kuće, ugostiteljski objekti i automobili prizor su koji dočekuje stanovnike i službe na terenu. Radnicima HEP-a u obnovi infrastrukture pomažu brojni volonteri, a dio područja još nema električnu energiju.

Dodatni problem predstavljaju nestabilne stijene i teren bez vegetacije. Tijekom noći stijene su se dvaput odronile na području Borka, a dva tima Civilne zaštite iz Zagreba dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i Lokve Rogoznice, javlja HRT.

Stručnjaci procjenjuju sigurnost terena i kuća

Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević rekao je da će stručnjaci posebno provjeriti zaštitne mreže iznad grada, postavljene prije desetak godina, kako bi se utvrdilo jesu li oštećene u požaru i ekstremnim vrućinama.

Posebna pozornost posvećena je području Borkavanja, poznatom po klizištima. U procjenu će se uključiti i stručnjaci iz Zagreba kako bi utvrdili koliko je teren sada nestabilan te kakav bi rizik mogle predstavljati obilnije kiše.

Već je evidentirano više od 90 potpuno ili djelomično oštećenih objekata, a na teren sutra izlazi 20 stručnjaka raspoređenih u deset timova. Procijenit će statiku kuća i utvrditi u koje se objekte stanovnici mogu sigurno vratiti.

Omišu stiže pomoć sa svih strana, objavljen račun za donacije

Prema Omišu je već upućeno desetak stambenih kontejnera, a pomoć nude i tvrtke koje žele donirati gotove stambene objekte. U pomoć su se uključile i brojne općine, koje su osigurale financijsku pomoć za sanaciju posljedica požara.

U međuvremenu, Grad Omiš je na svojim Facebook stranicama objavio podatke i broj računa za donaciju i pomoć za sanaciju posljedica požara i pomoć stradalima na području Grada Omiša. Sve podatke provjerite OVDJE.

"Grad Omiš zahvaljuje svim fizičkim i pravnim osobama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim donatorima na iskazanoj solidarnosti i pomoći", poručili su.