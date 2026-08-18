katastrofalni požari
Omiš zbraja štetu: Pomoć stiže sa svih strana, objavljen račun za donacije
Na omiškom području počela je procjena štete nakon katastrofalnog požara koji je ostavio pustoš od Lokve Rogoznice do Omiša. Izgorjelo je oko 50 kuća, još ih je toliko oštećeno, a pred stanovnicima je dugotrajan oporavak. Uz posljedice požara sad prijete i klizišta te odroni.
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Spaljena zemlja, uništene kuće, ugostiteljski objekti i automobili prizor su koji dočekuje stanovnike i službe na terenu. Radnicima HEP-a u obnovi infrastrukture pomažu brojni volonteri, a dio područja još nema električnu energiju.
Dodatni problem predstavljaju nestabilne stijene i teren bez vegetacije. Tijekom noći stijene su se dvaput odronile na području Borka, a dva tima Civilne zaštite iz Zagreba dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i Lokve Rogoznice, javlja HRT.
Stručnjaci procjenjuju sigurnost terena i kuća
Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević rekao je da će stručnjaci posebno provjeriti zaštitne mreže iznad grada, postavljene prije desetak godina, kako bi se utvrdilo jesu li oštećene u požaru i ekstremnim vrućinama.
Posebna pozornost posvećena je području Borkavanja, poznatom po klizištima. U procjenu će se uključiti i stručnjaci iz Zagreba kako bi utvrdili koliko je teren sada nestabilan te kakav bi rizik mogle predstavljati obilnije kiše.
Već je evidentirano više od 90 potpuno ili djelomično oštećenih objekata, a na teren sutra izlazi 20 stručnjaka raspoređenih u deset timova. Procijenit će statiku kuća i utvrditi u koje se objekte stanovnici mogu sigurno vratiti.
Omišu stiže pomoć sa svih strana, objavljen račun za donacije
Prema Omišu je već upućeno desetak stambenih kontejnera, a pomoć nude i tvrtke koje žele donirati gotove stambene objekte. U pomoć su se uključile i brojne općine, koje su osigurale financijsku pomoć za sanaciju posljedica požara.
U međuvremenu, Grad Omiš je na svojim Facebook stranicama objavio podatke i broj računa za donaciju i pomoć za sanaciju posljedica požara i pomoć stradalima na području Grada Omiša. Sve podatke provjerite OVDJE.
"Grad Omiš zahvaljuje svim fizičkim i pravnim osobama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim donatorima na iskazanoj solidarnosti i pomoći", poručili su.
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