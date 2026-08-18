Službeni profil Vedrane Rudan: Otišla je na područje bez signala

Samo 5% sretnika može se operirati. Ta sam. Najprije sam otišla u Svetu Nedjelju u Radiochirurgiu da mi rak spale prije operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam ‘ušla u kvotu‘. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u ‘kvotu‘. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji", napisala je Vedrana 2024. godine.