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NOVINARKA I KNJIŽEVNICA

Službeni profil Vedrane Rudan: Otišla je na područje bez signala

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18. kol. 2026. 08:49
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Goran Kovacic/PIXSELL

Na službenoj Facebook stranici Vedrane Rudan osvanula je objava: ‘Vedrana je otišla na područje bez signala.‘

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Screenshot Vedrana Rudan/Facebook
Vedrana Rudan/Facebook

"Moj je rak jebeno rijedak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni Internet prognoze. Doduše negdje sam naletjela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavnika pošalješ u kurac. I nije neki rok.

Samo 5% sretnika može se operirati. Ta sam. Najprije sam otišla u Svetu Nedjelju u Radiochirurgiu da mi rak spale prije operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam ‘ušla u kvotu‘. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u ‘kvotu‘. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji", napisala je Vedrana 2024. godine.

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vedrana rudan

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