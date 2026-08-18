"Ono što se dogodilo s viškom u RH jer je godina bila dobra što se tiče žitarica, cijene su bile izuzetno niske. Vidjet ćemo što će biti s kukuruzom jer vidimo da je situacija izuzetno kompleksna. Cijela Europa je u suši, u Hrvatskoj će se drastično smanjiti proizvodnja kukuruza, što silažnog, tako i u zrnu. Cijene još uvijek nemamo, vidjet ćemo kako će tržište reagirati, ali reagirat će sigurno skokom cijena", kazao je Jakopović.