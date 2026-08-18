Antonio Matušan
Osnivač Crumbs.hr-a: Višak hrane trgovci i ugostitelji na kraju dana mogu pretvoriti u određeni prihod
Cijene hrane posljednjih su godina snažno rasle, dok se istovremeno iznimno velike količine hrane i dalje bacaju. Kako smo došli do tog paradoksa, u studiju Novog dana kod Hanan Nanić govorio je Antonio Matušan, osnivač platforme Crumbs.hr.
Na početku razgovora Matušan je predstavio platformu i objasnio kako je nastala ideja za njezino pokretanje.
"Crumbs je krenuo iz jedne jednostavne, rekao bih, plemenite ideje. S jedne strane, imamo potpuno dobru hranu koja se baca, a s druge visoke cijene. Ideja je nastala kad sam studirao vani, vidio sam jedan veoma sličan alat.
Crumbs je platforma koja povezuje trgovine, pekare, restorane, hotele, slastičarne, sve objekte koji imaju višak neprodane hrane, s korisnicima koji tu hranu kupuju na popustu", rekao je Matušan.
"Aplikaciju danas ima više od 100 tisuća ljudi"
Platforma je aktivna već dvije godine, a aplikaciju danas ima više od 100 tisuća ljudi. Matušan je otkrio i koliko su hrane u tom razdoblju uspjeli spasiti od bacanja.
"Spasili smo i preko 100 tisuća paketa hrane, 500 partnera trenutno je aktivno na aplikaciji preko kojih se spašava ta hrana.
Da malo dočaram što smo uspjeli napraviti u dvije godine - to je nekih 50 tona hrane, a ljudima smo uspjeli uštedjeti preko 500 tisuća eura u tom periodu."
Cilj - smanjiti bacanje hrane
Govoreći o mogućnosti da se na hrvatskom tržištu pojave konkurenti sa sličnim idejama, Matušan kaže da bi takvu konkurenciju zapravo volio vidjeti.
"Ja bih iskreno volio da se pojave jer to znači da svi idemo prema jednom cilju, a to je smanjiti bacanje hrane.
U Hrvatskoj se godišnje baca 286.000 tona hrane, a to znači da svatko od nas, ti i ja, svatko tko ovo čita, godišnje baci 72 kilograma", istaknuo je.
Objasnio je potom da se djelovanje platforme danas može podijeliti na tri glavna područja.
"Prva stvar je da smo mi platforma preko koje možete otići u pekaru kojoj na kraju dana ostane hrana koju nije uspjela prodati i kod nas je kupiti uz popust od 50 posto ili više. Neki partneri daju čak 70 posto popusta.
Druga stvar s kojom uskoro krećemo jest da želimo biti jedinstveno mjesto na kojem će korisnici moći pronaći sve ponude naših partnera – popuste u kafićima i restoranima, ponude 1+1 gratis i slično. Želimo biti alat koji će kupcima pomoći da uštede i sačuvaju svoju plaću, odnosno da na kraju mjeseca ne moraju toliki postotak plaće izdvajati za hranu.
Treća stvar je alat na našoj web-stranici putem kojeg uspoređujemo cijene. Pokazujemo koliko lojalnost samo jednom supermarketu zapravo može biti skupa jer je jedan dan nešto jeftinije u jednoj trgovini, a drugi dan nije. Želimo ljudima pokazati koliko zapravo troše i gdje mogu bolje potrošiti svoj novac", objasnio je Matušan.
"Svi žele uštedjeti novac kroz nas"
No, osim koristi za kupce, postavlja se i pitanje što od cijelog modela dobivaju trgovci i ugostitelji. Matušan je objasnio što njih najčešće motivira da se uključe u platformu Crumbs.
"Primarno, svi žele uštedjeti novac kroz nas i ne bacati toliko hrane.
Ali ono što svima kažemo jest da mi nećemo biti taj magični alat koji će im od sutra odjednom povećati prihode za 30 ili 40 posto kroz hranu koju bi inače bacili. Ne možemo odjednom napraviti takav bum.
Možemo im dati jednostavan alat preko kojeg svoj višak hrane na kraju dana mogu pretvoriti u određeni prihod, koji nije toliko velik.
Ali ono što im nudimo jest lijepa priča – da budu dio lijepog pokreta, da ljudima daju priliku kupovati hranu po nižoj cijeni, da kroz to dobiju i određeni marketing, ali na kraju krajeva i da smanje bacanje hrane te izbjegnu trošak njezina uništavanja", zaključio je.
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