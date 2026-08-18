Osnivač Crumbs.hr-a: Višak hrane trgovci i ugostitelji na kraju dana mogu pretvoriti u određeni prihod

Druga stvar s kojom uskoro krećemo jest da želimo biti jedinstveno mjesto na kojem će korisnici moći pronaći sve ponude naših partnera – popuste u kafićima i restoranima, ponude 1+1 gratis i slično. Želimo biti alat koji će kupcima pomoći da uštede i sačuvaju svoju plaću, odnosno da na kraju mjeseca ne moraju toliki postotak plaće izdvajati za hranu.