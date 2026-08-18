PRODULJENJE SVJEŽINE
Jednostavan trik za svježiji kruh: Zamotajte ga u jednu stvar koju već imate u kuhinji
Kruh je namirnica koju većina kućanstava ima svakodnevno, no uz jednostavan trik moguće je znatno produljiti njegovu svježinu.
Kruh je jedna od osnovnih namirnica u većini kućanstava, ali njegovo očuvanje svježim nekoliko dana može biti izazov. Ipak, za to vam je potreban tek jedan jednostavan predmet koji vrlo vjerojatno već imate kod kuće.
Moguće je da kruh zapravo čuvate na pogrešnom mjestu, zbog čega se kvari brže nego što bi trebao. Dobra je vijest da postoji jednostavan trik kojim se njegova svježina može znatno produljiti, a primjena je vrlo jednostavna.
Kruh ne bi trebalo držati u blizini hladnjaka ili perilice posuđa jer ti uređaji mogu nepovoljno utjecati na njegovu svježinu.
Problem stvaraju toplina i vlaga koje proizvode, a zbog kojih se kruh praktički može „skuhati“. Posljedica toga je da postaje suh i tvrd. Srećom, postoji jednostavan način da se to izbjegne.
Kruh je dovoljno zamotati u kuhinjsku krpu i smjestiti ga što dalje od izvora topline. Ovaj jednostavan postupak može mu produljiti trajanje i pomoći da dulje ostane svjež.
Kako ovaj trik djeluje?
Iako zvuči gotovo predobro da bi bilo istinito, ova metoda može biti vrlo učinkovita. Za to postoje jasni i logični razlozi.
Držanje kruha u blizini hladnjaka ili perilice posuđa nije preporučljivo. Oba uređaja oslobađaju toplinu i vlagu, pa se kruh u papirnatim vrećicama može brzo osušiti, dok se onaj u plastičnim vrećicama može upljesniviti.
Ni čuvanje kruha u hladnjaku nije idealno jer zbog niske temperature i niže razine vlage može postati suh i bajat. S druge strane, toplina i para koje proizvodi perilica posuđa također mogu ubrzati njegovo propadanje.
Najbolje ga je zato držati na hladnom i suhom mjestu, primjerice u smočnici ili kutiji za kruh.
Metoda s kuhinjskom krpom također može biti vrlo učinkovita. Svježe pečeni kruh možete zamotati u čistu pamučnu kuhinjsku krpu kako bi dulje ostao svjež, osobito kada je riječ o kruhu od kiselog tijesta.
Pamuk je prozračan materijal koji omogućuje izlazak viška vlage i sprječava da kruh postane gnjecav. Istodobno zadržava dovoljno vlage kako se kruh ne bi prebrzo osušio.
Kako još možete produljiti svježinu kruha?
Postoji još nekoliko načina koji mogu pomoći da kruh dulje ostane svjež:
- Kruh čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Ne bi trebao biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini ili prekomjernoj vlazi.
- Zamotajte ga u papirnatu vrećicu, čistu krpu ili platnenu vrećicu kako bi zrak mogao cirkulirati. Tako ćete pomoći da kora ne postane gnjecava.
- Kruh nemojte držati u hladnjaku jer se na taj način može brže osušiti i postati bajat, osobito ako nije pravilno zamotan.
- Ako želite da kruh traje dulje, možete ga zamrznuti. Dobro ga zamotajte u plastičnu foliju, a zatim dodajte još jedan sloj aluminijske folije ili papira za zamrzavanje kako biste ga zaštitili od oštećenja uzrokovanih zamrzavanjem.
- Prilikom zamrzavanja koristite vrećice namijenjene za zamrzivač i prije zatvaranja iz njih istisnite što više zraka. Tako će kruh dulje zadržati svježinu.
- Na vrećicu obavezno napišite datum kako kruh ne biste konzumirali nakon isteka preporučenog roka.
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