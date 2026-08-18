privatnost i sigurnost
Što biste obavezno trebali ukloniti s fotografija prije nego što ih objavite na internetu
Uz pomoć alata umjetne inteligencije moguće je prilično precizno odrediti lokaciju na kojoj je fotografija snimljena. Tko sve i na koji način može iskoristiti tu mogućnost?
Prema trenutačnim procjenama, ljudi svake sekunde na internet prenesu oko 162.000 slika – što znači čak 14 milijardi fotografija dnevno.
U to su uključene sve fotografije, ne samo one koje objavljujemo na društvenim mrežama ili razmjenjujemo putem aplikacija za dopisivanje. No i broj takvih fotografija mjeri se u milijunima dnevno.
Tako velik broj fotografija omogućuje sve preciznije prepoznavanje lokacije na kojoj je neka fotografija snimljena.
Ne odaju lokaciju samo građevine ili prirodne znamenitosti. To mogu učiniti i prometni znakovi, modeli automobila, natpisi na trgovinama, pa čak i prepoznatljive vrste drveća.
To posebno vrijedi danas, kada su nam dostupni alati umjetne inteligencije.
Kako netko može iskoristiti podatak o lokaciji?
Chatbotovi mogu analizirati golem broj fotografija i informacija dostupnih na internetu pa tako znaju na kojem se gradskom trgu nalazi određeni spomenik, koje vrste drveća rastu uz pojedine obale ili u kojim državama taksiji imaju određenu boju.
Naravno, što su ulica ili lokacija poznatije, umjetna inteligencija bit će uspješnija u njihovu prepoznavanju.
To znači da svatko tko vašu fotografiju unese u chatbot u samo nekoliko sekundi može prilično precizno utvrditi gdje je snimljena.
Na taj način može otkriti gdje se nalazi vaš dom, ured ili mjesto na kojem provodite odmor, što otvara ozbiljna pitanja vezana uz privatnost.
Prevaranti, hakeri i druge zlonamjerne osobe mogli bi lokacije s vaših fotografija iskoristiti na brojne načine – od toga da se, koristeći podatke povezane s hotelskom rezervacijom, predstavljaju kao vi, do praćenja kada napuštate ured ili otkrivanja gdje živite i kada niste kod kuće.
Kako se zaštititi? Prvo pravilo: pazite gdje objavljujete fotografije
Nekada je vrijedilo pravilo da, želimo li sakriti takve podatke, prije dijeljenja fotografije trebamo ukloniti metapodatke o lokaciji.
No to više nije dovoljno – sada treba uzeti u obzir i umjetnu inteligenciju, piše časopis Popular Mechanics.
Najbolja zaštita jest oprez pri odabiru mjesta na kojem dijelite svoje fotografije, a ne nužno uređivanje samih fotografija.
Pomoću programa za uređivanje fotografija možete zamutiti pozadinu ili pikselizirati detalje poput naziva barova i restorana, ali brže je i jednostavnije prije svega paziti gdje objavljujete svoje osobne fotografije.
Na društvenim mrežama odredite tko može vidjeti vaše fotografije
Svaka društvena mreža nudi postavke kojima možete kontrolirati tko vidi vaše objave, a pritom je dobro početi od popisa ljudi s kojima ste doista povezani.
Kada, primjerice, želite objaviti fotografiju na Facebooku, na vrhu prozora za izradu objave vidjet ćete mali padajući izbornik. Kliknite na njega i provjerite je li odabrana opcija Prijatelji (Friends), a ne Javno (Public).
Odabirom opcije Prijatelji onemogućujete pristup fotografiji slučajnim korisnicima interneta, ali i umjetnoj inteligenciji.
Na Instagramu vaše objave mogu vidjeti i korisnici s kojima niste povezani, osim ako je vaš profil postavljen kao privatan.
To možete učiniti tako da kliknete na Profil (Profile), zatim na ikonu zupčanika pokraj svojeg imena te odaberete Postavke i privatnost (Settings and privacy) > Privatnost računa (Account privacy) i uključite opciju Privatni račun (Private account).
Na platformama poput WhatsAppa sve je znatno strože ograničeno, odnosno zaštićeno.
Vaše priče i ažuriranja statusa dostupni su samo ljudima koje ste izričito dodali, dok drugi nemaju pristup fotografijama i videozapisima koje dijelite u različitim grupnim razgovorima.
Pazite tko objavljuje fotografije koje dijelite s drugima
Naravno, uvijek postoji mogućnost da netko s kim podijelite fotografiju tu fotografiju sam objavi na svojem profilu na društvenim mrežama.
O tome možete razgovarati s ljudima iz svojeg kruga i obratiti pozornost na takve situacije.
Ako svoje fotografije morate javno objavljivati na internetu – primjerice zbog osobnog portfelja ili promocije projekta na kojem sudjelujete na poslu ili u lokalnoj zajednici – neka budu što uže kadrirane i neutralnije, bez detalja koji bi mogli otkriti gdje se nalazite.
Iako pomisao da umjetna inteligencija već na temelju obične fotografije može utvrditi gdje se u svijetu nalazite može zvučati prilično zastrašujuće, uz nekoliko jednostavnih i razumnih mjera opreza možete spriječiti da chatbotovi i ljudi koji ih koriste dobiju dovoljno informacija na temelju kojih bi mogli odrediti vašu lokaciju.
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