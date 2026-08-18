SAD uveo sankcije predsjednici Međunarodnog kaznenog suda u Haagu

Američki državni tajnik Marco Rubio prošlog je mjeseca rekao da će administracija pojačati mjere za podrivanje ICC-a, uključujući diplomatsku kampanju s ciljem uvjeravanja drugih zemalja da napuste tu instituciju. Rubio je tvrdio da Sud predstavlja prijetnju američkom osoblju koje provodi Trumpovu strogu useljeničku politiku ili napade na brodove optužene za prijevoz droge, kao i drugim pripadnicima američkih oružanih snaga.