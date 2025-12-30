Pucnjava u Varaždin Bregu, ustrijeljen 78-godišnjak

Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin
Oko 16.10 sati došlo je do pucnjave na dvorištu kuće u Varaždin Bregu, priopćila je PU varaždinska. Muškarac starosti 71 godinu vatrenim je oružjem ustrijelio 78-godišnjaka.
Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin te je zadržan na daljnjem liječenju, dok je 71-godišnjak uhićen po policijskim službenicima na mjestu događaja.
U tijeku je očevid te kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog kaznenog djela.
