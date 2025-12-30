Oglas

POČINITELJ JE UHIĆEN

Pucnjava u Varaždin Bregu, ustrijeljen 78-godišnjak

N1 Info
30. pro. 2025. 20:04
Igor Kralj/PIXSELL

Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin

Oko 16.10 sati došlo je do pucnjave na dvorištu kuće u Varaždin Bregu, priopćila je PU varaždinska. Muškarac starosti 71 godinu vatrenim je oružjem ustrijelio 78-godišnjaka.

Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin te je zadržan na daljnjem liječenju, dok je 71-godišnjak uhićen po policijskim službenicima na mjestu događaja.

U tijeku je očevid te kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog kaznenog djela.

