Puhovski: “Za dvije stranke lokalni izbori su pitanje života i smrti. Mogle bi nestati”

Podijeli :

N1

U Studiju uživo N1 televizije gostovao je politički analitičar Žarko Puhovski komentirajući najprije nalog za uhićenjem čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika.

Na pitanje voditelja Ivana Hrstića može li Bosna i Hercegovina preživjeti eventualno uhićenje Milorada Dodika, Žarko Puhovski je odgovorio potvrdno.

Prva reakcija iz RS-a: “Nitko neće hapsiti Dodika! Na svaki oblik radikalizacije uslijedit će žestok odgovor!”

“Može. BiH stalno živi u krizama i živjet će i dalje, nažalost. Pretežiti bošnjački pritisak išao je u pravcu straha od toga što bi Amerikanci mogli učiniti. Nitko ne zna je li Donald Trump na Dodikovoj stani, ali to je takva administracija da se ne može znati. Već sutra se to može promijeniti. Trump jedan dan ima politiku, drugi dan nema. Toga se boje ovi u Sarajevu pa su odlučili prije zadnjeg časa najaviti nešto što nije uhićenje nego uručenje naloga“, kazao je.

“Moguća i varijanta koja vodi do krvi”

Samom Dodiku, smatra Puhovski, BiH treba koliko i bošnjačkoj strani jer živi od skandala. Na koncu će se, kaže, Dodik morati povući i napraviti neki kompormis.

“Moguća je i druga varijanta koja vodi do krvi, ali to onda postavlja jedno pitanje. Jugoslavija se raspala i cijena toga bila je 140 tisuća mrtvih. BiH bi se mogla raspasti i bilo bi tisuće mrtvih. Sada je kao i u Ukrajini pitanje: koliko ste života spremni žrtvovati. Ako je Kosovo moglo izaći iz Srbije, zašto Republika Srpska ne bi smjela izaći iz BiH? Imamo problem s presedanima”, ustvrdio je Puhovski.

Dodik zaprijetio: Za nekoliko mjeseci bit će kao kad se raspala Jugoslavija

Na pitanje može li se kupiti mir u Ukrajini, mir za naše doba, Puhovski kaže kako će Trump to pokušati.

“Ali ne kupovina mira, nego primirja. Možda čak ni to, nego prekid vatre. Tada na red dolazi pitanje Hrvatske. Čini mi se potpuno jasnim da ako bude primirje u Ukrajini na liniji razgraničenja i da će trebati vojnika na toj liniji, trebat će ih biti i iz NATO-a. I da Hrvatska ako ima vojsku, a nije u ratu, doista ne zna što bi s vojskom bolje činila nego sudjelovala u smanjivanju ratne opasnosti u relativno bliskom susjedstvu, dakle u Ukrajini”, kazao je.

“Hajdaš Dončić je shvatio važnu stvar”

Govoreći o predstojećim lokalnim izborima u Hrvatskoj, Puhovski je ustvrdio da na njima, posebno u velikim gradovima, nemaju šansu oni koji iza sebe nemaju političku stranku.

“Ali istovremeno ti moraju pokazati da se mogu odmaknuti od vodstva te stranke. Mnogi to ne shvaćaju. Moraš pokazati u nekom trenutku da ti je, primjerice, Rijeka bliža od stranke ili Split, ako hoćeš nešto postići na tim izborima. Izgleda da je Siniša Hajdaš Dončić to shvatio. On je shvatioda je uspio preko Zorana Milanovića. U početku je nekoliko puta katastrofalno reagirao u Saboru, ali onda se zbrojio i krenuo dalje. On zna da je slučajno postao predsjednik SDP-a, ali kad je već tako onda se malo i ponaša kao predsjednik”, kazao je Puhovski.

Analitičar o novom rejtingu stranaka: “Nije vijest rast SDP-a, nego veliki pad HDZ-a. Dva su razloga”

Kaže kako na lokalnim izborima nikome ne može pasti rejting jer na tim izborima je 576 malih izbora, onoliko koliko je jedinica lokalne samouprave.

“Nacionalno značenje ti će izbori mati u samo dva grada, u Zagrebu i Splitu. Tamo HDZ i SDP ne mogu sami dobiti izbore, a ne mogu ni izgubiti jer nisu ni imali vlast. U Zagrebu su u SDP-u sretni jer su se prišvercali Možemo. No, koalicija između njih jako je riskantna jer postoji unutrašnji sukob, a to je isto izborno tijelo. Oni neće povećati izborno tijelo nego ga iznutra restrukturirati”, ističe.

“Most nestaje ako Grmoja ne dobije Metković”

U većini sredina osim Zagreba te možda Splita i Osijeka, kaže Puhovski, male lokalne liste mogu izazvati veliku zbrku, uzeti jednog ili dva vijećnika, što onda izaziva poremećaje. Kaže i da bi lokani izbori mogli presuditi dvjema strakama – Mostu i Domovinskom pokretu.

Plenković o rejtingu HDZ-a: Dobro je da je anketa izašla da se svi trgnu pred lokalne izbore

“Uvjeren sam da Most praktički nestaje ako Nikola Grmoja ne dobije Metković (gdje ide kao kandidat za gradonačelnika, nap.a.) jer onda Mostu ostaje samo najlošiji čovjek od njih, u Sinju (Miro Bulj, nap.a.) ako i to dobije. Za DP je glavni grad Vukovar i ako tamo ne dobiju, a Ivan Penava se praktički već povukao, mislim da oni neće ni u parlamentu doživjeti sljedeće izbore. Oni nemaju što drugo dobiti osim Vukovara, za njih je to pitanje života i smrti. Most bi spao na Bulja, a stranka koja spada na Bulja nije za ozbiljan politički život”, zaključio je Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.