Pupovac o Thompsonovom koncertu: Zagreb je nalikovao na mjesta na kojima se slavilo Antu Pavelića

Komentirao je i odgovornost Andreja Plenkovića za događaje na koncertu: "Nakon ovoga što se dogodilo, nema neodgovornih, a da imaju vrstu državne i javne odgovornosti, malo ih je. Što se tiče mene i stranke, dok smo bili dio vladajuće većine nije bilo ovoga i na ovakav način. Znamo kada je sve počelo i osjetili smo to prije nego što smo to osjetili na svojoj koži. Emocije su snažne osobito za mene koji se smatra hrvatskim patriotom. Ovo je za mene poražavajuće, poštujem kolege i njihove osjećaje, ali odsustvo odgovornosti prema onima koji ne misle tako, prema onima kojima to smeta, smatram teškom, grubom i ozbiljno kompromitirajućom stvari."