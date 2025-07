Hedl o Thompsonovom koncertu: Poruke koje smo čuli nisu bili pojedinačni ekscesi

"Jedina svijetla stvar u cijeloj priči oko koncerta je da nije nitko stradao i da nije bilo žrtava jer to je bio skup velikog rizika, nepredvidiv i s velikim brojem ljudi. Sve drugo bih nazvao nečim što označava stvaranje novog početka i klime u Hrvatskoj koja će ići radikalno desno. Ono što smo čuli, poruke koje smo vidjeli nisi bili pojedinačni ekscesi nego upravljanje mladima. Od samoga pozdrava 'Za dom spremni' koji prema zakonu u Hrvatskoj nije legalan pa do ljudi bliskih vladajućoj stranci ili iz vladajuće stranke koji govore da je to bilo predivno, pokazuje zajedništvo. Ono što je neobično je da je veliki broj mladih ljudi vjerojatno i ne zna što znači taj pozdrav i što je taj režim kojeg žele rehabilitirati i čijeg vođu Antu Pavelića veličaju. Ne znaju što je taj ustaški pokret značio i koliko je štete nanio Hrvatskoj."