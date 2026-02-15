Pupovac: Pjevanje te pjesme predstavlja poricanje Ustava Republike Hrvatske i njezinih zakona

Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića, a 'samo za Milorada', predstavlja prijezir ne samo prema Ustavu na koji je kao zastupnik prisegao nego i prijezir prema međunarodnim aktima, kojih je Republika Hrvatska potpisnica, a kojima se međunarodni poredak štiti od povreda humanitarnog prava, ratnih zločina i zločina genocida, ustvrdio je Pupovac.