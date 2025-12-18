Glas poduzetnika traži odgodu e-fiskalizacije 2.0: "Uvjeti za uvođenje nisu ispunjeni"

Poseban problem predstavlja činjenica da e-fiskalizacija 2.0 kratkoročno ne smanjuje administrativne obveze, već ih dodatno širi na gotovo sve poslovne transakcije, uz stroži sustav izvještavanja Poreznoj upravi. Time se dodatno opterećuju mali i mikro poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi i sezonski poslovi, koji već posluju u uvjetima visoke inflacije, rasta troškova energije i nedostatka radne snage.