UPUTILI ZAHTJEV MINISTRU

Glas poduzetnika traži odgodu e-fiskalizacije 2.0: "Uvjeti za uvođenje nisu ispunjeni"

author
N1 Info
|
18. pro. 2025. 08:44
Fiskalizacija, račun, fiskalni račun, pixabay
Pixabay / Ilustracija

Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je danas službeni zahtjev ministru financija Marku Primorcu za odgodu početka primjene e-fiskalizacije 2.0 za najmanje tri mjeseca, upozoravajući da sustav u ovom trenutku nije spreman za primjenu.

UGP podržava digitalizaciju i transparentnost poslovanja, no ističe kako nisu ispunjeni osnovni tehnički i organizacijski preduvjeti za sigurno uvođenje novog sustava. Pravilnik o fiskalizaciji još uvijek nije dovršen, tehnička dokumentacija se mijenja, a testna okruženja nisu stabilna niti dostupna svim korisnicima.

Poseban problem predstavlja činjenica da e-fiskalizacija 2.0 kratkoročno ne smanjuje administrativne obveze, već ih dodatno širi na gotovo sve poslovne transakcije, uz stroži sustav izvještavanja Poreznoj upravi. Time se dodatno opterećuju mali i mikro poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi i sezonski poslovi, koji već posluju u uvjetima visoke inflacije, rasta troškova energije i nedostatka radne snage.

Računovođe i poduzetnici upozoravaju da ne postoje jasne upute, praktični primjeri ni edukacije, što stvara pravnu nesigurnost i rizik kažnjavanja zbog tehničkih pogrešaka, a ne stvarnih zlouporaba.

UGP stoga predlaže:

  • odgodu primjene e-fiskalizacije 2.0 za najmanje 3 mjeseca
  • prijelazno razdoblje bez kazni
  • jasnu i stabilnu tehničku dokumentaciju
  • nacionalnu edukaciju poduzetnika i računovođa
  • kontinuirani dijalog s gospodarstvom

"Bolje je uvesti stabilan i funkcionalan sustav uz kratku odgodu, nego izazvati poremećaje u poslovanju i dodatno narušiti povjerenje poduzetnika u institucije“, poručuju iz UGP-a.

Teme
UGP e-fiskalizacija

