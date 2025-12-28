Od Nove godine stiže Fiskalizacija 2.0: Evo što donosi

Porezna uprava ove godine izdala je relativno mali broj rješenja za porez na nekretnine, zbog neujednačenih podataka i problema s bazom komunalnih naknada, navela je državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić.
Prijava prebivališta ključna
Građanima se savjetuje da obrate pažnju na pravilnu prijavu prebivališta, što je ključno za točno utvrđivanje poreza.
"Građani moraju malo više obratiti pažnju na prijavu prebivališta, na rješavanje svojih situacija jer, naravno, možemo sve digitalizirati, ali građani su ti koji u konačnici moraju voditi računa o tome da sami moraju prijaviti prebivalište budući da je to iznimno važno za utvrđivanje poreza na nekretnine", navela je.
Smatra kako se prihod od poreza očekuje, u skladu s projekcijama, barem na razini poreza za kuće za odmor.
Navodi kako je i u tijeku modernizacija sustava Središnjeg registra stanovništva.
"Prva faza testiranja uspješno je završena, a od 1. srpnja 2026. građani će moći provjeriti svoje podatke u registru. Od 1. siječnja 2027. očekuje se njegova puna primjena. Novi registar omogućit će da se svi administrativni postupci provode bez potrebe za dodatnim dokazivanjem pripadnosti kućanstvu", kazala je, a prenosi HRT.
Fiskalizacija 2.0: Veća kontrola i smanjenje troškova
S prvim danom sljedeće godine započinje projekt Fiskalizacija 2.0. Ističe kako nema razloga za zabrinutost i da do kaosa neće doći.
"Mislim da nema uistinu razloga za strah i zabrinutost. Ne kažem naravno da neće biti nikakvih problema, ali ako ih bude, tu smo, rješavat ćemo ih. Dakle, mi zapravo od 11. mjeseca omogućili smo testnu fazu i razmjenu primanja fiskalizacijskih poruka i razmjenu E-računa", navela je.
Istaknula je kako je za male i srednje poduzetnike, implementirana aplikacija Mikro e-račun.
Mikro e-račun za male poduzetnike
"Za sve one koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, za tzv. male obveznike, dakle, Porezna uprava ima besplatnu aplikaciju Mikro e-račun, tako da i ona je testirana", pojašnjava.
Tijekom testne faze Fiskalizacije 2.0, e-račun, uključujući i aplikaciju Mikro e- račun za male i srednje poduzetnike, sustav je pokazao da omogućuje veću kontrolu i smanjuje troškove, dok će potpuna implementacija donijeti dugoročne uštede i učinkovitiji nadzor, poručila je.
Blagdanska potrošnja
Komentirajući rast potrošnje u blagdansko vrijeme, u usporedbi sa istim razdobljem lani, navela je, kako je to posljedica, niza razloga.
"Ono što možemo zapravo vidjeti je da je tu niz povoljnih gospodarskih okolnosti koje su sigurno pridonijele povećanju kupovne moći građana, time i veće predblagdanske potrošnje nego u istom razdoblju prošle godine", zaključila je.
