Ilustracija

Profesor radnog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac komentirao je u N1 Studiju uživo novi Zakon o radu o kojemu se danas raspravlja u Saboru.

“Mislim da je to normalna posljedica dinamike svjetskog gospodarstva. Sve što se događa se reflektira na radne odnose. Mi imamo globalnu situaciju na koju utječu i drugi elementi, ne samo neki napredak”, objašnjava Gotovac. Prema njegovim riječima, mijenja se i rad i radni odnosi i proizvodnja pa onda i okvir rada treba pratiti te promjene.

Neizivjesnost u kojoj se nalazimo nije samo socijalna i psihološka, nego će imati i normativne reperkusije, govori.

“Ova promjena krenula pod utjecajem pandemije. Ugovor o radu smo imali na izdvojenom mjestu i to je utjecalo na sve od nas, godinu ili dvije smo se ponašali protuzakonito umjesto da smo odmah na početku pandemije odgovorili na ovo pitanje. Sad ga rješavamo na prilično nemušt način, ali rješavamo. Kad mijenjate ZOR treba tražiti neki srednji put”, kaže on.

Upozorava i da su nekoj izvandrednoj situaciji i prema novom Zakonu radnike možemo poslati kući, a nije jasno definirano što dovodi do tog izvanrednog stanja. Smatra da ovaj ZOR neće biti dobar ni za radnike ni za poslodavce.

Na pitanje je li ovo moderan zakon, Gotovac kaže da može biti suvremen, ali da nije siguran da je moderan po sadržaju. “Mi se hvatamo za te neke pridjeve, a ništa ne mijenjamo”, kaže.

Što se tiče uređenja rada platformskih radnika kaže da smo išli i ispred direktive EU-a, a nije siguran da će EU ići u tom smjeru.

“Naši sindikati su s dosta solidarnosti 2003. tražili rješenja da uključe nečlanove sindikata u snošenje troškova. Sad žele članovima sindikata omogućiti da konzumiraju neke prakse do iznosa divje njihove članarine. U Hrvatskoj postoji sindikalni pluralizam, a sada će nove odredbe dovesti do toga da će buknuti sindikalni rat i da će nestati nereprezentativni sindikati”, govori Gotovac.

ZOR bi uvijek trebao biti takav da odgovori potrebama koje gospodarstvo nameće, kaže Gotovac dodajući da zakon ne može živjeti izvan gospodarstva. “Ako neće zadovoljiti potrebe gospodarstva, onda će gospodarstvenici odlaziti. On treba biti racionalan, nomotehnički uređen tako da ga prosječan radnik može pročitati i snaći se u njemu bez pomoći odvjetnika”, objašnjava Gotovac dodajući da je vjerojatno točna ideja poslodavaca da bi neke stvari trebalo prepustiti dogovorima poslodavaca i sindikata.

Hrvatski sindikati su navikli pregovarati s državom jer je lakše prijetiti ministrima nego poslodavcima i onda očekuju da država rješava probleme, smatra ovaj profesor. “Čini mi se da odnosi u državi postaju taoci javnih službi, javnog sektora, a da gospodarstvo ide u drugom smjeru”, govori. Ipak, on dodaje i da ljudi iz države ne odlaze zbog zakona nego zato jer je klima u državi takva da ljudi svoju budućnost naprosto vide negdje drugdje.

“Različite države različito rješavaju stvari, ali činjenica je da zbog opće klime ljudi svoju sreću vide negdje drugo”, kaže.

Mnoge odredbe novog zakona će se primjenjivati u javnom sektoru, ali ne u privatnom. “Nije se na ovaj način trebalo tražiti rješenje za manjak radnika”, kaže.

Zabrana rada nedjeljom

U uvjetima skupog rada nedjeljom, vjerojatno bi i poslodavci razmišljali isplati li im se imati otvorene trgovine, objašnjava.

“Banaliziramo ozbiljnu stvar i ne rješavamo problem. Mi ovo 20 godina ne rješavamo, pričamo i ne radimo ništa. Zamislite koliko je to besmisleno utrošenog vremena i nečijeg rada. Bolje da se primimo posla da se to ljudima koji rade nedjeljom ozbiljno plati pa neka onda poslodavci razmišljaju isplati li im se to”, kaže Gotovac.

Koliko ljevica razmišlja o tome? “Čini mi se da lijeve stranke doživljavaju da su ostvareni njihovi programi iz 50-ih godina prošlog stoljeća i da su tu stali. Čini mi se da je vidljivo to posustajanje, da nisu kreirali odgovore na pitanja koja nisu tipična, tradicionalna. Čemu to vodi? U to polje ulaze neke druge ideološke odrednice, ne samo lijeve. Ljevica tu nije načisto. U Sloveniji su bili za zabranu rada nedjeljom, a u nekim drugim državama su bitno liberalniji”, objašnjava,

Gotovac kaže i da konstantno inzistiranje na tome da se regulira rad na određeno vrijeme pokazuje u kakvoj smo arhaičnosti ostali. “U sindikatima su stari ljudi, mladi ljudi u njih ne ulaze i sindikati ne predstavljaju potrebe mladih ljudi”, zaključuje Gotovac.

