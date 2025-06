Radić tužio Penavu, a Dabri i Ćipi poslao znakovitu poruku

"Čega se pametan stidi, budala se ponosi, to je ono što ću reći za taj sabor stranke... Kupovina glasova u Vukovaru ima svoj pravosudni proces... DORH je otvorio istragu, policija radi svoj posao. U Vukovaru to nije bila vijest, svi su znali, na tržnici, u kafićima se daju novci za glasove, to su crni novci, ne znam odakle su. Imaš još njih koji bi htjeli svjedočiti", dodao je Radić.