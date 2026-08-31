U tijeku očevid
Radnik Luke Rijeka poginuo na brodu koji prekrcava teret na terminalu u Bakru
Radnik Luke Rijeke (54) poginuo je u ponedjeljak na brodu Sara Star u lučkom terminalu u Bakru, dok se s tog broda prekrcavao teret, doznaje se iz Policijske uprave primorsko-goranske.
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Policija je dojavu o nesreći primila oko 12 sati, a prema prvim podacima, radnik je stradao pri padu tijekom rada na brodu.
U tijeku je očevid na mjestu nesreće nakon kojega će biti poznato više detalja o pogibiji lučkog radnika.
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