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U tijeku očevid

Radnik Luke Rijeka poginuo na brodu koji prekrcava teret na terminalu u Bakru

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Hina
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31. kol. 2026. 17:13
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Goran Kovacic/PIXSELL

Radnik Luke Rijeke (54) poginuo je u ponedjeljak na brodu Sara Star u lučkom terminalu u Bakru, dok se s tog broda prekrcavao teret, doznaje se iz Policijske uprave primorsko-goranske.

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Policija je dojavu o nesreći primila oko 12 sati, a prema prvim podacima, radnik je stradao pri padu tijekom rada na brodu.

U tijeku je očevid na mjestu nesreće nakon kojega će biti poznato više detalja o pogibiji lučkog radnika.

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bakr radnik

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