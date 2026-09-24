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Veliki preokret u misterioznoj smrti poznatog arhitekta: Partnerica uhićena, ključni svjedok u komi
Devet mjeseci nakon smrti poznatog katalonskog arhitekta Josepa Juanperea u luksuznom skijalištu Baqueira, slučaj je dobio novi zaokret. Policija je uhitila njegovu partnericu, dok je nećak koji je pronašao njegovo tijelo u međuvremenu završio u komi. Prva obdukcija nije pokazala znakove nasilja.
Josep Juanpere, 72-godišnji arhitekt i suosnivač uglednog španjolskog arhitektonskog studija GCA Architects, preminuo je 26. prosinca 2025. u svojoj kući u Baqueiri, u katalonskoj dolini Val d'Aran.
U trenutku smrti ondje je boravio s partnericom tijekom božićnih blagdana. Samo dva dana ranije, na Badnjak, Juanpereu je pozlilo pa je otišao u bolnicu u Vielhi, gdje je nekoliko sati bio pod liječničkim nadzorom, piše Euronews.
U početku ništa nije upućivalo na nasilnu smrt. Prva obdukcija nije pokazala vanjske znakove ozljeda, a kao mogući uzrok smrti naveden je problem sa srcem. No, okolnosti njegove smrti s vremenom su izazvale sumnje, zbog čega je sud u Vielhi otvorio istragu koja se već mjesecima vodi u tajnosti.
Partnerica uhićena devet mjeseci nakon smrti
Slučaj je ovog tjedna dobio novi preokret. Katalonska policija uhitila je u Madridu Juanpereovu partnericu, ženu u dobi od oko 63 godine, zbog sumnje u povezanost s njegovom smrću.
Prema pisanju španjolskog lista El Mundo, riječ je o ženi koja potječe iz imućne obitelji čije je bogatstvo povezano s nekretninskim i hotelskim poslovanjem. Navodno je povezana i s uglednim društvenim i poslovnim krugovima.
Policija je, uz uhićenje, provela i pretrage te druge istražne radnje. Uhićena žena trebala bi biti izvedena pred nadležne pravosudne tijela, koja će odlučiti o njezinu daljnjem statusu i eventualnim mjerama.
Što se dogodilo u posljednja dva dana njegova života?
Upravo se razdoblje između Juanpereova odlaska u bolnicu i njegove smrti smatra ključnim za istragu.
Arhitektu je pozlilo 24. prosinca. Nakon nekoliko sati provedenih u bolnici u Vielhi vratio se u kuću u Baqueiri, gdje je boravio s partnericom.
Dva dana poslije obitelj ga više nije mogla dobiti. Jedan od njegovih nećaka otišao je do kuće i gotovo sat vremena kucao na vrata, no nitko mu nije otvarao.
Prema pisanju El Periódica, vrata mu je naposljetku otvorila Juanpereova partnerica. Nećak je ušao u kuću i pronašao strica mrtvog, dok je žena navodno bila u stanju šoka.
Istražiteljima je posebno bilo zanimljivo to što prije njegova dolaska nisu pozvane hitne službe. Unatoč tome, na tijelu nisu pronađeni vidljivi tragovi nasilja, a početni nalazi upućivali su na prirodnu smrt.
Slučaj ipak nije zaključen.
Ključni svjedok u komi
Dodatnu misteriju unijela je informacija o nećaku koji je pronašao arhitektovo tijelo.
Kako piše El Confidencial, Juanpereov nećak, kojeg istražitelji smatraju važnim svjedokom, trenutačno se nalazi u komi. Navodno već tjednima boravi u privatnoj klinici zbog plućne bolesti.
Njegovo je svjedočenje važno jer je bio među prvim osobama koje su nakon smrti ušle u kuću. Mogao je izravno vidjeti stanje u kojem se nalazila kuća, kao i osobe koje su ondje bile.
Prva obdukcija nije pokazala nasilje
Jedno od ključnih pitanja u istrazi ostaje kako je moguće da je smrt koja je u početku okarakterizirana kao prirodna sada predmet istrage zbog moguće kaznene odgovornosti.
Prva obdukcija nije pokazala znakove nasilja, a kao mogući uzrok smrti naveden je srčani problem.
No, tijekom višemjesečne istrage policija je očito prikupila dodatne informacije zbog kojih je slučaj ponovno otvoren i proširen. Zbog tajnosti postupka zasad nije poznato koji su konkretni dokazi doveli do uhićenja Juanpereove partnerice niti koja je točno teorija istražitelja o njegovoj smrti.
Nisu javno objavljeni ni svi rezultati kasnijih forenzičkih analiza.
Tko je bio Josep Juanpere?
Josep Juanpere i Miret bio je jedan od poznatijih katalonskih arhitekata. Godine 1986. u Barceloni je zajedno s Antoniom Puigom osnovao GCA Architects, studio koji je radio na brojnim projektima za velike kompanije i brendove, uključujući poslovne, hotelske i stambene objekte.
Juanpere je bio i blizak prijatelj Isaka Andica, osnivača modne kompanije Mango.
Andic je poginuo u prosincu 2024. nakon pada u provaliju tijekom planinarenja na Montserratu. Njegova smrt također je završila pod povećalom pravosuđa, a slučaj je nakon prvotnog zatvaranja ponovno otvoren. Njegov sin Jonathan Andic uhićen je u svibnju 2026. zbog sumnje u povezanost sa smrću svojeg oca.
Juanpereova i Andicova veza bila je i poslovna. GCA Architects radio je na projektima za Mango, a Juanpere je bio zadužen za uređenje Andicove jahte Nirvana Formentera.
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