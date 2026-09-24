Udarac Trumpu
Odluka suda: CNN, Politico i MS NOW ponovno u Bijeloj kući
CNN-u je u četvrtak u podne ponovno dopušten ulazak u Bijelu kuću nakon što je savezni sudac naredio administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno obnovi pristup toj medijskoj kući.
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Savezni sudac Timothy Kelly tijekom noći je presudio da je administracija novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica oduzela novinarske akreditacije bez „ustavno odgovarajućeg postupka“.
Novinarki CNN-a Betsy Klein u četvrtak je dopušten ponovni ulazak u Bijelu kuću. Prethodno joj je, unatoč nekoliko pokušaja ulaska u kompleks tijekom četvrtka ujutro, pristup bio odbijen. Ranije je ulazak bio odbijen i jednom fotoreporteru, javlja CNN.
Nakon što je nekim njihovim zaposlenicima onemogućen ulazak, CNN, MS NOW i Politico podnijeli su hitan zahtjev za sudsko ročište.
Sve se događa nakon što je predsjednik Donald Trump prošlog petka objavio da tim trima medijima zabranjuje pristup Bijeloj kući.
Politicu je u međuvremenu dopušten pristup prostoru Bijele kuće nakon što mu je ranije ulazak bio odbijen.
Sada su sva tri medija kojima je Bijela kuća prvotno zabranila pristup – MS NOW, CNN i Politico – ponovno unutar kompleksa.
Bijela kuća poručila sudu da su novinarske akreditacije ponovno aktivirane
Čelnik ureda Bijele kuće zaduženog za odnose s medijima naveo je u sudskom podnesku u četvrtak poslijepodne da su ponovno aktivirane novinarske akreditacije novinara triju medija kojima je bio zabranjen pristup kompleksu.
U izjavi direktora ureda za medije Micaha Stoppericha iznesena je kronologija postupanja Bijele kuće i Tajne službe nakon naloga suca da CNN-u, MS NOW-u i Politicu ponovno omoguće pristup. Međutim, čini se da se navodi iz te izjave ne podudaraju s onime što su novinari doživjeli na terenu.
Novinarima CNN-a i MS NOW-a ulazak je bio odbijen čak i oko 11 sati po lokalnom vremenu, što je u suprotnosti s navodima Bijele kuće. Svim trima medijima do 12:29 sati po lokalnom vremenu ipak je dopušten ulazak.
Prema Stopperichu, Bijela kuća je u 7:10 sati obaviještena da mora početi vraćati pristup novinarima, a postupak ponovnog aktiviranja akreditacija započeo je 15 minuta poslije. Tajna služba potvrdila je u 9:07 sati da su akreditacije ponovno aktivirane te je otprilike u isto vrijeme počela tražiti akreditacije koje je prethodno oduzela, navodi se u sudskom podnesku. Oduzete akreditacije ostavljene su na ulazu kako bi ih novinari mogli preuzeti u 9:55 sati.
Sudac Tim Kelly zatražio je od administracije da odgovori na tvrdnje koje su tri medijske kuće iznijele pred sudom u četvrtak ujutro, prema kojima se njihovim novinarima i dalje onemogućavao ulazak u Bijelu kuću.
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