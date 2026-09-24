Odluka suda: CNN, Politico i MS NOW ponovno u Bijeloj kući

Prema Stopperichu, Bijela kuća je u 7:10 sati obaviještena da mora početi vraćati pristup novinarima, a postupak ponovnog aktiviranja akreditacija započeo je 15 minuta poslije. Tajna služba potvrdila je u 9:07 sati da su akreditacije ponovno aktivirane te je otprilike u isto vrijeme počela tražiti akreditacije koje je prethodno oduzela, navodi se u sudskom podnesku. Oduzete akreditacije ostavljene su na ulazu kako bi ih novinari mogli preuzeti u 9:55 sati.