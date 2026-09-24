"začarani krug"
Vođa klana porijeklom iz BiH osuđen na osam godina zatvora, djecu tjerali da pljačkaju turiste
Roberto Hamidović (48), kojeg su francuski istražitelji označili kao vođu kriminalne mreže koja je za džeparenje koristila djecu i mlade žene, osuđen je u Parizu na osam godina zatvora zbog trgovine ljudima.
Prema pisanju britanskog Guardiana i francuskog Le Mondea, riječ je o romskoj obitelji bosanskohercegovačkog podrijetla. Mreža je djecu slala u pariški metro, Disneyland i na druge lokacije na kojima se okuplja velik broj turista.
Policija je procijenila da su skupine džeparoša na taj način dnevno pribavljale u prosjeku oko 25.000 eura, prenosi N1 BiH.
Prema navodima iznesenima tijekom suđenja, među djecom koju je mreža koristila bilo je i djevojčica stara samo deset godina. One koje nisu donosile dovoljno novca navodno su bile izložene teškom nasilju, uključujući premlaćivanje, nanošenje opeklina i seksualno zlostavljanje.
Dok su odrasli članovi obitelji, prema istražiteljima, živjeli raskošno, odsjedali u skupim hotelima, odlazili u restorane i kasina te kupovali dizajnersku odjeću i automobile, djeca su bila smještena u jeftinim hotelima ili zapuštenim skvotovima.
Sedmero članova obitelji osuđeno
Pred sudom se našlo sedam članova obitelji Hamidović – četvorica muškaraca i tri žene. Teretilo ih se za trgovinu ljudima, organizirane krađe, korupciju maloljetnika, pranje novca i udruživanje radi počinjenja kaznenih djela. Svi su negirali optužbe.
Hamidović je dobio najvišu kaznu od osam godina zatvora, kao i novčanu kaznu od 500.000 eura.
Ostali članovi obitelji osuđeni su na zatvorske kazne od pet do sedam godina te novčane kazne. Nakon odsluženja kazni trebali bi biti protjerani iz Francuske i dobiti zabranu ponovnog ulaska u zemlju.
Francuski istražitelji obitelj prate godinama. Roberto Hamidović, prema pisanju Guardiana i Le Mondea, preuzeo je vodeću ulogu nakon što je njegov stric Fehim Hamidović 2013. godine osuđen na sedam godina zatvora zbog sličnih aktivnosti.
Roberto je na sudu tvrdio da se bavi trgovinom rabljenim automobilima i da mjesečno zarađuje nekoliko tisuća eura.
Istražitelji, međutim, procjenjuju da su on i njegova supruga raspolagali imovinom vrijednom oko dva milijuna eura, pri čemu se dio imovine navodno nalazi u inozemstvu. Dio godine provodili su i u Puli.
Djecu slali u metro, Disneyland i na aerodrom
Prema istrazi, skupine od šest do devet mladih džeparoša svakodnevno su slane u pariški metro, Disneyland Paris i zračnu luku Charles de Gaulle. Glavne mete bili su strani turisti.
U Disneylandu su, prema istražiteljima, koristili velike gužve tijekom večernjih nastupa. Kod bankomata su promatrali korisnike i pokušavali vidjeti njihove PIN-ove, a zatim bi okružili žrtve i ukrali im novac i novčanike.
Važnu ulogu u organizaciji imao je i Roberto Hamidović Junior, sin osuđenog vođe. Prema istrazi, nadzirao je mlade džeparoše, organizirao njihov prijevoz i odlučivao na koje će lokacije biti poslani.
Le Monde navodi da je Roberto Junior odrastao u Rimu, a u Francusku je stigao kao tinejdžer. Njegov trogodišnji sin, kojemu je dano ime Al Capone, prema pisanju tog lista živi s dadiljom u Bosni i Hercegovini.
Tužiteljica Alice Guillet slučaj je opisala kao svojevrsni začarani krug. Prema njezinim riječima, neki od optuženih i sami su kao djeca bili prisiljavani na krađe, da bi kasnije postali dio sustava koji je iskorištavao novu generaciju maloljetnika.
Djeci je, prema tvrdnjama tužiteljstva, bilo naređivano i da policiji kažu kako imaju 12 godina, kako bi se prikazala mlađom od dobi kaznene odgovornosti.
Odvjetnica Roberta Hamidovića Emperatriz Aguirre nakon presude je ocijenila da su kazne prestroge. Tvrdila je da tijekom postupka nisu izneseni konkretni dokazi koji bi potvrdili kazneno djelo trgovine ljudima.
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