Oglas

Kseniji Fjodorovoj

EU uvodi sankcije ruskoj novinarki

author
Hina
|
24. ruj. 2026. 18:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXABAY
PIXABAY

Države članice EU-a dogovorile su se u četvrtak da će uvesti sankcije Kseniji Fjodorovoj, bivšoj šefici francuskog ogranka ruske radiotelevizijske mreže Russia Today.

Oglas

Fjodorova je sankcionirana zbog sudjelovanja u stranim informacijskim manipulacijama i miješanju u unutarnja pitanja i demokratske procese, priopćila je Europska unija.

Navodi se da je Fjodorova „sudjelovala u provedbi i širenju uredničke politike RT Francea, uključujući proruske narative u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu”.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot podržao je odluku EU-a u objavi na platformi X. „Naša je odlučnost apsolutna: oni koji vjeruju da mogu nekažnjeno neprijateljski djelovati protiv naše demokracije suočit će se s posljedicama”, izjavio je.

Francusko ministarstvo unutarnjih poslova, koje je rusku novinarku označilo kao propagandisticu Kremlja, izdalo je u srpnju nalog za njezino protjerivanje zbog ugrožavanja francuskih interesa i javnog reda dok je boravila u inozemstvu.

Francuski informativni kanal CNews i radiopostaja Europe 1, u vlasništvu konzervativnog milijardera Vincenta Bolloréa, prethodno su angažirali Fjodorovu.

Francuski ogranak ruske državne televizijske mreže RT objavio je početkom 2023. godine da gasi poslovanje nakon što je uvršten u paket sankcija EU-a, iako je njegova internetska stranica i dalje aktivna i emitira videoprograme.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ksenija fjodorova rusija europska unija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ