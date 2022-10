“Rafinerija Rijeka je imala remont do remonta, toga nema nigdje na svijetu”

Podijeli:







Izvor: Goran Kovačić/Pixsell

Naftni konzultant Ivo Peroš u Newsroomu je komentirao gašenje rafinerije u Rijeci koje će trajati dugih pet mjeseci, a iza čijeg zatvaranja stoji njeno osuvremenjivanje.

“Čuo sam tri verzije zašto zatvaraju rafineriju. Remont je redovna radnja u rafineriji, slično kao kao kad idete na servis s autom, i rafinerija se u tom slučaju nikad ne gasi”, rekao je stručnjak pa dodao: “Postoje generalni remonti koji se obavljaju svakih 5,6 godina, tad se rafinerija gasi ali nikad na pet mjeseci, ni u ludilu. U tom se slučaju rafinerija maksimalno gasi na 30 do 45 dana. Svaki dan kad rafinerija ne radi u pitanju je igra velikih brojki”.

Navodi da ti izvođači radova imaju svoje male ugovore i napominje da se ovakvi radovi planiraju godinama unaprijed. “Svi rezervni dijelovi tamo čekaju i mora se znati cijela koreografija tko što radi. To sve mora biti gotovo u minutu kako je planirano i ide se dalje”, kazao je.

Kaže da se nikad ništa ne bi izgradilo kad bi rafinerija morala stajati s radom nekoliko puta po pet mjeseci.

“To je indikacija uspješnosti ulaganja, to su Mađari sigurno izračunali. Trošak stajanja rafinerije na pet mjeseci iznosi 500 milijuna dolara, ovo su povijesno visoke rafinerijske marže”, rekao je naftni konzultant.

VEZANA VIJEST Mayer: Sisačka rafinerija ugašena je kako bi došlo do hrvatskog ulaska u Šengen

Navodi da se sve mora uzeti u obzir kad je u pitanju tako velika investicija.

“Ulagači znaju da dolaze u živu rafineriju. Naravno, postoje određeni trenuci kad dio rafinerije mora stati, ali to moraju biti kratki zastoji, ako bi do njih uopće i došlo”, rekao je te dodao: “Grozno je kako se tretira ova naša strana, prvi put čujem da je riječ o remontu. Oni su stajali negdje do svibnja, pa su radili šest mjeseci. Oni su imali remont do remonta, toga nema nigdje u svijetu”.

U slučaju MOL-a radi se o optimizaciji njihovog djela na uštrb hrvatskog, naveo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.