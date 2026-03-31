Rakić: "Nakon četiri tjedna jedino je izvjesno da je kraj sukoba neizvjestan"

"U početku je to bilo rušenje režima, iako se gađanjem iz zraka režim ne može srušiti. Onda je cilj bilo uništenje iranskih nuklearnih postrojenja za koje je Trump prethodno tvrdio da su još u lipnju prošle godine sravnjena sa zemljom. Očito je trebalo još nešto sravnjivati ili doći do onih 450 kilograma obogaćenog urana ukopanog u tunelima. A za to je nužno iskrcati kopnene snage. Pitanje je kako do tamo doći, a sa znanstvenom fantastikom graniči kako izvući tih 450 kilograma obogaćenog urana i transportirati ih. To je suluda priča. Treći cilj je bilo uništenje balističkih raketa dalekog dometa, no ispostavilo se da Iran ima samo rakete srednjeg i kratkog dometa."