Vojni analitičar: SAD i Izrael zapeli su u ratu s Iranom, a izlaz nije na vidiku
SAD i Izrael ušli su u četvrti tjedan vojne operacije protiv Irana, koji je na početku markiran kao mogući krajnji rok sukoba koji se u međuvremenu prelio na cijeli Bliski istok.
Prvotno spominjani rokovi, a i ciljevi ove ratne operacije sve se rjeđe spominju. Iako je više puta rečeno da su iranskoj vojnoj infrastrukturi naneseni teški udarci, čak i da je posve uništena, Iran i dalje uzvraća napadima.
Je li posrijedi taktika iscrpljivanja Irana i može li američko-izraelska koalicija ostvariti pobjedu bez neke barem ograničene kopnene akcije, pitali smo vojnog stručnjaka i analitičara Marinka Ogoreca.
On kratko odgovara: Ne može. Pa obrazlaže zašto to kaže.
"Katastrofalna procjena situacije"
"Po svemu sudeći, američko-izraelska koalicija napravila je katastrofalno lošu procjenu na temelju koje je izvedena čitava ova vojna aktivnost. Produkt toga je situacija koju imamo, a kakvu SAD i Izrael nisu očekivali. Na temelju potpuno pogrešne procjene napravljena je cjelokupna vojna aktivnost. Izlaz iz te situacije nije na vidiku i slobodno možemo reći da su SAD i Izrael zasad zapeli u ratu protiv Irana. U ovoj fazi imamo pat-poziciju", smatra Ogorec.
Moguća kopnena operacija, dodaje, otvara niz pitanja.
"Ako bi to bila operacija u cilju deblokade Hormuškog tjesnaca, tada bi mogla biti isključivo neka pomorsko-zračna desantna akcija ograničenog cilja koja bi dugoročno bila neodrživa. A i pitanje je koliko bi bila uspješna. Vjerojatno bi bila provedena uz ogromne ljudske gubitke."
Koliko je izvjesna kopnena operacija?
Govori li se, pak, o kopnenoj operaciji s ciljem ovladavanja cijelim Iranom, Ogorec napominje kako je u tom slučaju pitanje otkud bi ona išla?
"Iz smjera Turske i Iraka ili iz Afganistana i Pakistana? Pitanje je i gdje bi bili logistički kanali kojima bi se dopremala sredstva i pričuvne snage. Iran je uglavnom brdovito-planinska zemlja s dosta pustih predjela, ali i izuzetno puno stanovništva i vrlo snažnim oružanima snagama. Iranske kopnene snage praktički još nisu ni taknute u ovoj operaciji. Jako je puno nepoznanica", govori Ogorec koji smatra kako kopnena invazija nije izgledna.
"Vjerojatno mogu gađati ciljeve u Europi"
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je ovih dana, apelirajući na uključivanje europskih zemalja u ovaj sukob, da Iran ima rakete koje mogu dosegnuti i do Londona.
"Vidjeli smo da su Iranci s dvije rakete pokušali gađati vojnu bazu Diego Garcia udaljenu oko 4.000 kilometara. Ako imaju rekete koje mogu dosegnuti do tamo, onda vjerojatno mogu gađati i ciljeve u Europi", rekao je naš sugovornik.
"Dronovi su ovdje učinkovitiji nego u ratu u Ukrajini"
No glavno iransko oružje u ovom sukobu ipak su dronovi.
"Pokazuje se da su u ovom sukobu dronovi učinkovitiji nego u ratu u Ukrajini. Tamo je Ukrajina našla odgovor na ruske dronove, ali i Rusija na ukrajinske. U tamošnjem ratu korištenje dronova je u velikom zamahu. Ovdje se vidi da američko-izraelska koalicija nema dovoljno iskustva u ratovanju s dronovima. Jeftini su i razmjerno jednostavni, ali vrlo učinkoviti u ratnim operacijama. Na njih se može djelovati jedino s daleko složenijim i skupljim sustavima protuzračne obrane", kazao je Ogorec.
