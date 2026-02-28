Trump: Mogu okončati sukob s Iranom za dva ili tri dana

Axios je upravo objavio nove izjave Donalda Trumpa o sukobu s Iranom.
„Mogu ići do kraja i preuzeti cijelu stvar ili je okončati za dva ili tri dana“, citira Axios američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Trump kaže da će Iranu trebati nekoliko godina da se oporavi od američko-izraelskih udara.
On tvrdi da su Iranci bili blizu dogovora prije nego što su odustali od pregovora — koji su se održavali u Ženevi — dodajući da je “shvatio iz toga da oni zapravo ne žele sporazum.”
Izraelsko-američki napadi na Iran dosad su rezultirali s više od 200 mrtvih, uključujući najmanje 85 djevojčica nakon izraelskog udara na osnovnu školu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
