Raspudić: Tomašević je poprimio sve osobine bandićevštine i ima edipovski odnos prema Bandiću

"Pa on je sve osobine bandićevštine poprimio. To je edipovski odnos prema Bandiću. Tri dana prije izbora je digao plaće u Holdingu. Onda smo ga vidjeli u radnom odijelu gradske Čistoće, on na utovaru smeća, Bandić je kosio travu, vrlo slično... To je populistički način. Nitko od nas nije pao s neba, davno je završilo vrijeme kraljeva i narod sam sebi bira tko će upravljati naredne četiri godine. To trebaju biti pošteni ljudi s integritetom. Kad netko naglašava da je pošten i da mu je to politički program, to bi odmah trebalo biti zvono. Kao da ja naglašavam da znam abecedu. To se valjda podrazumijeva", jasan je Raspudić.