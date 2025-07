Rastu naknade za bolovanje, pogledajte sve izmjene u zdravstvenom osiguranju

To znači da ta zanimanja više neće imati obvezu obavljanja pripravničkog staža niti polaganja stručnog ispita. No, propisana je mogućnost rada pod nadzorom najdulje tri mjeseca za zdravstvene radnike kojima se ukida obveza pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita te za one koji se prvi put zapošljavanju u zanimanje za koje su stekli stručnu kvalifikaciju.