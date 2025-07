Razmišljate o kupoviti montažne kuće? Mogu se kupiti za cijenu manjeg auta, ali evo na što paziti

Putem poznatih kineskih platformi koje kupcima nude proizvode od igle do lokomotive, moguće je naručiti i montažnu kuću po neusporedivo nižim cijenama u odnosu na one kakve se nude u Europskoj uniji, odnosno Hrvatskoj. Kada platite sva davanja, od poreza do carine, cijena kuće koja vam se isporučuje u dijelovima u brodskom kontejneru još uvijek može biti bagatelna u odnosu na domaće.