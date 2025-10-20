Redžepović: Na Plesu je nemoguće zaštititi Rafale od napada dronova!

"Kreće se u nabavu sustava, to je OK. E, sad, postavljaju se dva pitanja. Prvo, ne zna se koji su to sustavi i ne zna se koja je to kritična infrastruktura. Dakle, kad se takvi sustavi uvode, oni se moraju integrirati u opći koncept protuzračne obrane - a mi ga još nemamo," upozorava Redžepović, ističući da prvo treba postaviti i definirati što želiš, pa onda nabavljati, "jer isto je bilo s barjaktarom, potpisan je ugovor o nabavci, pa su onda rješavali hoće li biti u HRZ-u ili ne. hoće li biti na Lučkom ili na Plesu, ovako ili onako. Dakle, malo je tu poremećen redoslijed."