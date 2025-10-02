Hoće li se u Uljaniku proizvoditi korvete? Uskoro se donosi odluka

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin izjavio je u četvrtak da Grad nije službeno obaviješten o postupku promjene djelatnosti trgovačkog društva Uljanik Brodogradnje 1856, a nakon što je IDS upozorio da se u Uljaniku planira proširiti djelatnost na proizvodnju i promet naoružanja.
Grbin: GUP-om je definirana namjena Uljanika
"Sva pitanja o promjeni djelatnosti, potrebno je uputiti trgovačkom društvu i nadležnima u Vladi kao predstavniku vlasnika Republike Hrvatske. Što se tiče bojazni oko proizvodnje oružja, ukazao bih da je GUP-om Grada Pule definirana namjena koja je dopuštena u okviru brodogradilišne luke, a ona ne predviđa proizvodnju oružja", istaknuo je Grbin.
Dodao je da on kao kao gradonačelnik Pule zasigurno neće Gradskome vijeću predložiti da se to izmjeni.
IDS upozorio na plan proizvodnje i prometa oružjem
Saborski zastupnici IDS-a Dalibor Paus i Loris Peršurić upozorili su ranije u četvrtak da planovi uvođenja proizvodnje i prometa oružja, vojne opreme, streljiva i djelatnosti vezanih uz eksplozivne tvari u pulskom brodogradilištu Uljanik predstavljaju rizik za sigurnost grada i regije.
Objašnjavaju da je riječ o točki koja je bila na dnevnom redu Nadzornog odbora 26. rujna, a konačna odluka o njoj trebala bi biti donesena na sjednici Skupštine društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. zakazanoj za 17. listopada.
Hadžić: "Pula je industrijski, turistički, ali i vojni grad"
Direktor Uljanik Brodogradnje 1856 Samir Hadžić rekao je novinarima da ne vidi razloga zašto hrvatska brodogradilišta, među kojima je i Uljanik, ne bi sudjelovala u gradnji vojnih brodova.
Napomenuo je pritom da je Republika Hrvatska spremna ići u nabavku dva višenamjenska ratna broda klase korveta, čime se planira nova faza transformacije mornaričkih snaga.
Na poruke IDS-ovih zastupnika za koje je nedopustivo da se oružje proizvodi u centru Pule, Hadžić je uzvratio da se ne smije zaboraviti identitet grada, odnosno da je "Pula industrijski, vojni i turistički grad".
Odluku će donijeti druga tijela
"Uljanik se ovime samo priprema za ono što bi moglo biti slučaj, a i ne mora. Odluku će, naravno, donijeti druga tijela odnosno ministarstva i na kraju Vlada, gdje će se i tko će raditi te korvete", poručio je Hadžić.
Naglasio je da u pulskom brodogradilištu čine sve da upravo pulsko brodogradilište preuzme taj posao.
"Time bismo prestali biti usmjereni isključivo na turizam i ponovno se vratili onome što Pula oduvijek jest, industrijski grad ponosan na svoju brodogradnju", poručio je direktor Uljanik Brodogradnje 1856.
