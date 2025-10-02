Oglas

grbin: Nisam obaviješten

Hoće li se u Uljaniku proizvoditi korvete? Uskoro se donosi odluka

author
N1 Info
|
02. lis. 2025. 19:41
proizvodnja oružja u uljaniku
Srecko Niketic/PIXSELL

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin izjavio je u četvrtak da Grad nije službeno obaviješten o postupku promjene djelatnosti trgovačkog društva Uljanik Brodogradnje 1856, a nakon što je IDS upozorio da se u Uljaniku planira proširiti djelatnost na proizvodnju i promet naoružanja.

Oglas

Grbin: GUP-om je definirana namjena Uljanika

"Sva pitanja o promjeni djelatnosti, potrebno je uputiti trgovačkom društvu i nadležnima u Vladi kao predstavniku vlasnika Republike Hrvatske. Što se tiče bojazni oko proizvodnje oružja, ukazao bih da je GUP-om Grada Pule definirana namjena koja je dopuštena u okviru brodogradilišne luke, a ona ne predviđa proizvodnju oružja", istaknuo je Grbin.

Dodao je da on kao kao gradonačelnik Pule zasigurno neće Gradskome vijeću predložiti da se to izmjeni.

IDS upozorio na plan proizvodnje i prometa oružjem

Saborski zastupnici IDS-a Dalibor Paus i Loris Peršurić upozorili su ranije u četvrtak da planovi uvođenja proizvodnje i prometa oružja, vojne opreme, streljiva i djelatnosti vezanih uz eksplozivne tvari u pulskom brodogradilištu Uljanik predstavljaju rizik za sigurnost grada i regije.

Objašnjavaju da je riječ o točki koja je bila na dnevnom redu Nadzornog odbora 26. rujna, a konačna odluka o njoj trebala bi biti donesena na sjednici Skupštine društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. zakazanoj za 17. listopada.

Hadžić: "Pula je industrijski, turistički, ali i vojni grad"

Direktor Uljanik Brodogradnje 1856 Samir Hadžić rekao je novinarima da ne vidi razloga zašto hrvatska brodogradilišta, među kojima je i Uljanik, ne bi sudjelovala u gradnji vojnih brodova.

Napomenuo je pritom da je Republika Hrvatska spremna ići u nabavku dva višenamjenska ratna broda klase korveta, čime se planira nova faza transformacije mornaričkih snaga.

Na poruke IDS-ovih zastupnika za koje je nedopustivo da se oružje proizvodi u centru Pule, Hadžić je uzvratio da se ne smije zaboraviti identitet grada, odnosno da je "Pula industrijski, vojni i turistički grad".

Odluku će donijeti druga tijela

"Uljanik se ovime samo priprema za ono što bi moglo biti slučaj, a i ne mora. Odluku će, naravno, donijeti druga tijela odnosno ministarstva i na kraju Vlada, gdje će se i tko će raditi te korvete", poručio je Hadžić.

Naglasio je da u pulskom brodogradilištu čine sve da upravo pulsko brodogradilište preuzme taj posao.

"Time bismo prestali biti usmjereni isključivo na turizam i ponovno se vratili onome što Pula oduvijek jest, industrijski grad ponosan na svoju brodogradnju", poručio je direktor Uljanik Brodogradnje 1856.

Teme
IDS Samir Hadžić ULJANIK Uljanik BrodogradnjA 1856. brodogradilište korvete peđa grbin pula ratni brod

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ