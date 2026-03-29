Rijeka Krapina poplavila Zagorje, vodostaj i dalje visok. Zbog topljenja snijega može doći do izlijevanja Kupe

Nakon ekstremne oluje koja je poharala Hrvatsku, rijeka Krapina se izlila iz korita i još uvijek ima visok vodostaj, a topljenje snijega moglo bi izazvati poplave oko Kupe.
Nakon obilnih snježnih padalina u Gorskom kotaru prometnice su prohodne za sva vozila, dok se i dalje čiste prilazne ceste i ulice. U Brodu na Kupi trenutačno nema snijega niti opasnosti od izlijevanja rijeke, javlja HRT.
Na Cvjetnicu u goranskim mjestima vlada mir, a rijetki stanovnici bave se čišćenjem snijega. U Brodu na Kupi, poznatom kao "goranska Kalifornija“, snijega nema, a Kupa je zasad mirna. Ipak, upozorava se na mogućnost naglog rasta vodostaja ako dođe do brzog topljenja snijega i kiše.
Prema prognozama, kiše u Gorskom kotaru neće biti do srijede, a vodostaj Kupe se prati bez razloga za zabrinutost.
Istodobno, rijeka Krapina jučer je izazvala probleme u Zagorju, poplavivši dijelove područja i oštetivši objekte i staklenike. Iako se vodostaj danas smanjio, i dalje je visok.
Đuroković: Gradnjom nasipa podigli bismo vodostaj Krapine
Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković ističe da se poplave ne mogu rješavati samo izgradnjom nasipa, već prirodnim retencijama i odgovornim prostornim planiranjem, uz naglasak da se ne gradi u poplavnim zonama.
"Danas je došlo do rasterećenja, ali vodomjerna postaja u Zlataru i dalje pokazuje devet centimetara niže od rekorda. Stradao je dio objekata i staklenika u tom području. Treba naglasiti da svi moramo bolje razmišljati kod prostornog planiranja, jer su neki objekti izgrađeni u poplavnom području rijeke Krapine", rekao je Đuroković.
Objašnjava da izgradnja nasipa nije jednostavno rješenje.
"Ako bismo gradili nasipe uz Krapinu, podigli bismo vodostaj, usporili protok u pritokama i dodatno ugrozili okolna područja poput Zaboka. Moramo se braniti prirodnim retencijama i razlijevanjem rijeka, lokalno dići nasipe, ali svakako ne graditi u poplavnim zonama", pojašnjava.
Neočišćeni nasipi
Na širem području Bjelovara građani su primijetili da se odvodni kanali ne održavaju dovoljno redovito. Đuroković upozorava da ekstremne količine vode često nadmašuju kapacitet kanala, no održavanje kanala i pravilan odnos građana prema njima i dalje je ključno.
"Treba naglasiti da kanali, rječice i propusti moraju biti čisti. Ljudi ne smiju bacati otpad niti granje u kanale, jer pri visokim vodostajima sve to može začepiti kanale i podbijati pod mostove. Jučer smo na području Krapine i Bjelovara čistili naneseno granje kako voda ne bi krenula prema kućama", dodao je.
