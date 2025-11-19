Roditelji sa splitskih Mejaša: "Djecu možemo odvesti samo ondje, a tamo vlada neopisiv teror. U strahu smo"

"Teror koji tamo egzistira teško je opisati riječima. Naime, odmah do igrališta stoji nekakav kontejner koji je dom razularenim ljudima i - žao mi je što moram to reći - narkomanima. Nerijetko smrdi po marihuani na igralištu, ali i na cesti do njega jer se u tom kontejneru i oko njega puši marihuana, pije alkohol, a vjerojatno konzumiraju i jače supstance. Ostali roditelji, bake i djedovi koji dođu s djecom i unucima razmišljaju isto, ali svi se boje istupiti. Govorili smo ravnateljici škole, ali ona kaže da je to gradsko, a ne školsko igralište koje se tek pukim slučajem nalazi uz školsku dvoranu", napisala je.