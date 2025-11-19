GROZOTA NA IGRALIŠTU
Roditelji sa splitskih Mejaša: "Djecu možemo odvesti samo ondje, a tamo vlada neopisiv teror. U strahu smo"
Nedavno nam se putem elektroničke pošte javila Splićanka (podaci poznati redakciji, nap.a.) vrlo dramatičnim pismom naslovljenim "Apel anonimnih majki sa splitskih Mejaša".
Ona piše da je prije nekoliko godina doselila u taj kvart. Majka je malodobnog djeteta i jedino mjesto na cijelim Mejašima gdje ga može dovesti da se igra na otvorenom je, kaže, igralište pored tamošnje škole.
Činjenica da ondje nema drugog igrališta manji je problem od onoga na koji upozorava ova Splićanka. I to ne samo u svoje ime nego i u ime desetaka drugih roditelja te baki i djedova koji također dovode djecu i unuke na to igralište.
Opijnaje i drogiranje pored igrališta?
"Teror koji tamo egzistira teško je opisati riječima. Naime, odmah do igrališta stoji nekakav kontejner koji je dom razularenim ljudima i - žao mi je što moram to reći - narkomanima. Nerijetko smrdi po marihuani na igralištu, ali i na cesti do njega jer se u tom kontejneru i oko njega puši marihuana, pije alkohol, a vjerojatno konzumiraju i jače supstance. Ostali roditelji, bake i djedovi koji dođu s djecom i unucima razmišljaju isto, ali svi se boje istupiti. Govorili smo ravnateljici škole, ali ona kaže da je to gradsko, a ne školsko igralište koje se tek pukim slučajem nalazi uz školsku dvoranu", napisala je.
Ova majka napominje da njezino dijete, kao i mala djeca drugih roditelja, teško podnosi dernjavu i psovke ljudi koji se okupljaju u tom kontejneru.
"Svi smo u konstantnom strahu za svoju djecu. Mi bismo ih odveli drugdje, ali na Mejašima nema drugog igrališta tako da smo osuđeni na ovo. Ja bih se odselila odavde da mogu, ali financijski nisam u mogućnosti", dodala je.
"Zašto ti ljudi moraju biti pored igrališta?"
Ta agonija, kako kaže, traje već duže vrijeme.
"Svi mi roditelji, koji na igralištu ne smijemo djecu ostaviti ni trenutka nasamo, trebamo pomoć. Nigdje drugdje nisam vidjela da uz igralište postoji kontejner koji služi kao mjesto za konzumaciju alkohola i droga. Zar nije žalosno da postoji igralište gdje se bojimo ostaviti djecu? Zašto ti ljudi moraju biti pored igrališta u kontejneru? Zar ne postoji komuna ili institucija koja bi im pomogla da se odviknu od droga? Zašto se naša djeca ne mogu igrati u miru", pitanja su kojima završava apel ove Splićanke i drugih roditelja u čije ime je pisala.
Slična pitanja u više navrata smo postavili II. Policijskoj postaji Split u čijoj teritorijalnoj nadležnosti su Mejaši no odgovore još nismo dobili. Pitanja smo uputili i splitskoj gradskoj upravi, ali i otamo odgovora još nema.
Pitali smo jesu li policija i gradska uprava upoznati s problemom na Mejašima, je li bilo prijava kršenja reda i mira te eventualnih mjera poduzetih protiv osoba koje se, prema tvrdnjama roditelja s Mejaša, okupljaju u kontejneru pored igrališta.
Upiti policiji i gradskoj upravi
Gospođa koja apelira da se ova situacija riješi kazala nam je da su neki roditelji obavještavali policiju o onome što se događa na igralištu te da su policijski službenici povremeno dolazili ondje. No sve je, kaže, i dalje po starom.
Ovih dana je i Dalmatinski portal pisao o ovom slučaju prenijevši riječi jednog revoltiranog oca koji je doveo dijete na spomenuto igralište na Mejašima te zatekao prizor koji ga je prenerazio.
"Ondje se nalazi kontejner ispred kojeg ljudi piju alkohol, mokre... Grozni prizori", rekao je.
Znaju li policija i gradska uprava za ovaj problem i jesu li išta poduzeli, objavit ćemo kada nam odgovore na postavljena pitanja.
