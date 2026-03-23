dnevni red
Sabor će raspravljati o prijedlogu Možemo! da se osnuje Istražno povjerenstvo za femicid
Hrvatski sabor u utorak nastavlja s radom raspravom o konačnom prijedlogu zakona koji se tiče željezničkog prometa, a u četvrtak će zastupnici raspraviti prijedlog Možemo!, koji je podržalo 16 zastupnika, da se osnuje Istražno povjerenstvo za femicid, što Vlada odbija.
Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Sabora je konačni prijedlog Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prijevozu koji se usklađuje s EU uredbama o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, a samim time i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga, zaštiti prava putnika, te o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta.
Moderniziraju se pojmovi i odnosi između naručitelja i prijevoznika, dok se Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD) daju javne ovlasti za digitalnu razmjenu podataka o prijevozu u željezničkom prometu.
Uoči rasprave o prijedlogu Kluba Možemo! da se osnuje Istražno povjerenstvo za femicid, a koja je na plenarnoj sjednici predviđena u četvrtak, prijedlog će raspraviti sutra i Odbor za pravosuđe, a u srijedu i ostali resorni odbori. Odbor za ravnopravnost spolova održat će i tematsku sjednicu upravo oko problematike femicida.
Na sjednicu Odbora za pravosuđe predsjednik Nikola Grmoja (Most) ponovno je stavio i točku izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda koju vladajući uporno skidaju s dnevnog reda.
Osnivanje saborskog povjerenstva Možemo! predlaže s ciljem utvrđivanja zašto sustav zaštite od nasilja nad ženama ne funkcionira adekvatno, identificiranja institucionalnih propusta, odgovornosti i obrazaca nečinjenja te predlaganja konkretnih mjera i zakonodavnih izmjena koje će spriječiti ponavljanje femicida, rodno utemeljenog ubojstva žene.
U opširnom obrazloženju u kojem Saboru pojašnjava zašto bi ovaj prijedlog trebalo odbiti, Vlada napominje da bi Povjerenstvo zadiralo u dužnost državnog odvjetništva i suda, uz naglasak da se ne može ni osnovati u odnosu na pitanja za koja je pokrenut sudski postupak te da sam prijedlog izlazi izvan područja primjene Zakona o istražnim povjerenstvima, koji je ograničen na rad državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba javnog prava.
Smatraju da takvo Povjerenstvo nije ni potrebno s obzirom na to da problematiku nasilja nad ženama već kontinuirano prate dva međuresorna tijela, a podsjećaju i na sve što je u protekla tri mandata poduzeto u suzbijanju nasilja nad ženama, poput uvođenja femicida kao kaznenog djela teškog ubojstva žene i pooštravanja kazni.
U srijedu će zastupnici raspraviti prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima za 2024. godinu dok će u četvrtak, prije točke o osnivanju Povjerenstva, raspravljati o prijedlogu da se 19. ožujka proglasi Nacionalnim danom posvojitelja. Tu odluku predlaže Vlada, a na inicijativu udruge "Josipove obitelji".
Izjašnjavanje o amandmanima rezervirano je za petak, kao i rasprava o prijedlogu razrješenja zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, a rad će zastupnici zaključiti glasanjem, nakon kojeg odlaze na tjedni, preduskrsni odmor.
