nedaleko od rijeke une

Sabor danas raspravlja o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

author
Hina
|
11. pro. 2025. 06:55
trgovska gora
Dejan Rakita / Pixsell

Hrvatski sabor danas će raspravljati o zakonu koji treba osigurati regulatornu osnovu za izgradnju odlagališta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica te industrije u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Čerkezovac, površine gotovo 60 hektara, nalazi na području općine Dvor, riječ je o krajnjem istočnom dijelu masiva Trgovske gore, nedaleko od doline rijeke Une i državne granice s BiH.

 Zakon o izgradnji Centra za odlaganje radioaktivnog otpada, Saboru je predložila Vlada.

 Zastupnici će raspraviti i prijedlog Kluba Možemo da se dodatno ograniči korištenje pirotehnike, zabrani njeno korištenje u blizini zdravstvenih ustanova i staračkih domova, a prodaju dozvoliti samo tri dana godišnje u specijaliziranim trgovinama.

Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, Možemo predlaže da se prodaja pirotehnike, umjesto od 15. prosinca do 31. prosinca, dozvoli tek od 29. do 31. prosinca i to samo u specijaliziranim dućanima.

Traži i zabranu oglašavanja pirotehnike, zabranu prodaje u trgovinama mješovite robe, te ograničavanje takozvanih ponavljajućih vatrometa na maksimalno tri puta godišnje.

Sabor do jednomjesečnog zimskog odmora dijele samo tri radna dana, u ponedjeljak, 15. prosinca glasovanjem zaključuje aktualnu sjednicu i redovno jesensko zasjedanje.

