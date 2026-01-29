Sabor potvrdio - Tomislav Ćorić novi je ministar financija

Premijer nas uvjerava da će Ćorić biti jednako dobar ministar kao Primorac, pa zašto onda Ćorića nije poslao u Europu, zapitao se i dodao kako se ni Primorčev odlazak ne može opravdati domoljubnim razlozima. Čovjek bira karijeru i četiri puta veću plaću, no nejasno je što motivira Tomislava Ćorića da odlazi iz udobne pozicije viceguvernera na manja primanja i na takvu medijsku izloženost, pitao se zastupnik.