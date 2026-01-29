Sabor potvrdio - Tomislav Ćorić novi je ministar financija

Uz opetovane kritike oporbe, Hrvatski sabor u četvrtak je odlučio da se Tomislav Ćorić, koji je protekle nepune četiri godine bio viceguverner HNB-a, vrati u Vladin tim kao potpredsjednik Vlade i ministar financija.
Od 128 zastupnika, koliko ih je bilo u sabornici, za iskazivanje povjerenja Ćoriću glasovalo je njih 76, protiv ih je bilo 52.
Prije toga, Sabor je Ćorića razriješio dužnosti viceguvernera HNB-a, na koju ga je imenovao u svibnju 2022.
Ćorić, koji dužnost preuzima od Marka Primorca, koji odlazi za potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB), dobro poznaje rad hrvatske Vlade.
Bio je član prve i druge Vlade premijera Andreja Plenkovića, od 2016. do 2017. bio je ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Prije ministarske funkcije radio je kao docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Rođen je 17. studenoga 1979. u Metkoviću. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao titulu doktora ekonomskih znanosti.
Usavršavao se na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz područja monetarne politike.
Autor je i koautor većeg broja stručnih i znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz raznih ekonomskih područja. Nositelj je nagrade "Mijo Mirković" za znanstveni rad "Istraživanje kreditnoga kanala u Republici Hrvatskoj".
Od lipnja 2022. član je Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.
Oporba: Zašto Ćorić mijenja HNB za Ministarstvo financija?
Prije nego mu je Sabor iskazao povjerenje, oporba je na Ćorićev račun ponovila zamjerke i prozivke koje je iznosila i proteklih dana, od kako je premijer najavio da će Ćorića predložiti za ministra financija, propitujući motive zbog kojih je Ćorić HNB odlučio zamijeniti Ministarstvom financija.
SDP i Možemo ga prozivaju da je isporučio Inu Mađarima, da je zatvorio rafineriju Sisak.
Uz to je, dodaje Mirela Ahmetović (SDP), kao viceguverner HNB-a, stao na stranu lihvarskih agencija, odmarao se u hladovini HNB-a dok je inflacija udarala po najsiromašnijima.
Takvog čovjeka dobivamo za ministra financija, svu bijedu njegova izbora nastavit će na svojim leđima nositi hrvatski građani, kazala je.
Sandra Benčić (Možemo) ističe kako premijer u Vladu dovodi ministra koji će u novom mandatu morati odgovarati na pitanja o aferi Krš- Pađene, sa pozicije ministra pratiti to suđenje.
Tvrdi i kako Ćorić "realno" nije imao puno izbora nakon što ga je premijer nagradio mjestom u HNB-u, a sve "kako bi premijer izbjegao neugodu uskočkog ispitivanja još jednog ministra". Kad je ove godine Ćoriću zazvonio telefon, a glas s druge strane tražio povratnu uslugu, Ćorić je moga samo reći "pristajem bit ću sve što želiš", ustvrdila je.
Ćorićevim imenovanjem nije zadovoljan ni Nikola Grmoja (Most) koji opetuje da HDZ više nije stranka, kako je "postao kult" u kojem se bez pogovora sluša predsjednika stranke, a on postavlja "ljude koji su kompromitirani". "Nitko od vas nema hrabrosti reći mu 'ne ide to tako prijatelju'", spočitnuo je HDZ-ovim zastupnicima.
"Ovo što radite je tragikomedija, nanosite nemjerljiv kadrovski gubitak HNB-u, jer odlazi joj briljantan kadar“, kazao im je Nino Raspudić (NZ).
Premijer nas uvjerava da će Ćorić biti jednako dobar ministar kao Primorac, pa zašto onda Ćorića nije poslao u Europu, zapitao se i dodao kako se ni Primorčev odlazak ne može opravdati domoljubnim razlozima. Čovjek bira karijeru i četiri puta veću plaću, no nejasno je što motivira Tomislava Ćorića da odlazi iz udobne pozicije viceguvernera na manja primanja i na takvu medijsku izloženost, pitao se zastupnik.
HDZ: Ćorić će biti odličan ministar
HDZ-ovi zastupnici Petar Šimić i Marko Pavić odbacuju oporbene tvrdnje i ističu kako je Ćorićeva stručnost neupitna.
On je doktor znanosti i sveučilišni profesor, poznaje sustav iznutra, zato je naš izbor, kaže Šimić.
Ćorić ima bogato iskustvo, sve reference, financijaš je, ekonomski je stručnjak, dodaje Pavić i naglašava kako je dobivanje dva mjesta u europskim institucijama na koja odlaze Marko Primorac i Boris Vujčić rezultat politike modernog suverenizma i premijerova utjecaja.
Vjerujemo da će Ćorić biti odličan ministar financija, kazao je Pavić.
