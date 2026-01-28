NAKON ODBORA
Ćorić otkrio najveći izazov koji ga čeka: "Sljedeće dvije i pol godine..."
Tomislav Ćorić danas je ispred Odbora za financije i državni proračun predstavljen kao kandidat za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija, a Odboru ga je predstavio premijer Plenković. Nakon rasprave i izglasavanja povjerenja, Ćorić je ispred novinara komentirao svoju novu ulogu.
Tomislav Ćorić, nakon što mu je Odbor izglasao povjerenje, komentirao je kako su njegovi sugovornici bili spremni za rad, te da je atmosfera na Odboru "bila konstruktivna."
"Moji prethodnici, i ministar Marić i ministar Primorac odradili su doista dobar posao, naravno, sve to ne bi bilo moguće bez dobrih makroekonomskih rezultata, angažmana svih resora. Ministar financija u pravilu raspolaže onim što je cijela ekonomija zaradila, a ne potrošila, i samim tim, njihov angažman (ministra Marića i Primorca, op.a.) je bio nešto što daje dobre temelje za naredno razdoblje. Upravo zbog toga, ne mislim da je potrebno raditi neke značajnije zaokrete u fiskalnoj politici, naprotiv, mislim da fiskalnu odgovornost trebamo zadržati dalje kao jedan od temelja u području javnih financija."
Komentiravši odlazak njegovog prethodnika Marka Primorca, istaknuo je kako su dugogodišnji kolege i prijatelji: "Vjerujem da u trenutku kada preuzme dužnost u EIB-u da ćemo imati priliku raditi na tome da naša suradnja s EIB-om ide u korist hrvatskog gospodarstva. Vjerujem da njegov angažman tamo Hrvatskoj otvara nove prilike."
Upitan što je najveći izazov koji ga čeka, Ćorić je rekao: "Sljedeće dvije i pol godine su godine u kojima Hrvatska treba učiniti sve da koordiniranim djelovanjem svih resora postignemo što bolje ekonomske rezultate." Tumači da smo mi veliku većinu naših političkih ciljeva kao zemlja u proteklih deset godina postigli: "A ono što nas čeka je kontinuirana afirmacija, odnosno prije svega životnog standarda naših ljudi."
Na koncu, komentirao je kako nije sve u novcu, upitan za komentar da je napustio "udobniju" stolicu viceguvernera HNB-a, rekavši kako je ovo doista velik izazov s jedne strane, ali da je na poziv premijera odgovorio pozitivno jer je ovo trenutak u kojem smatra da može pomoći, tvrdi.
